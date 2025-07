Recife: Receita apreende quase R$ 500 mil em drogas escondidas em cargas em central dos Correios

A- A+

Uma carga avaliada em cerca de R$ 500 mil em drogas foi apreendida pela Receita Federal no Centro de Tratamento de Encomendas (CTE) dos Correios, no bairro do Prado, na Zona Oeste do Recife.

A apreensão aconteceu na terça-feira (15) e, segundo a Receita Federal, foram localizados:

- 1,7 kg de pasta base de cocaína, avaliada em R$ 255 mil;

- cerca de 2 kg de skunk, droga derivada da maconha, avaliada em R$ 150 mil; e

- 700 g de cocaína pura, estimada em R$ 42 mil.

Os agentes da Receita identificaram os pacotes com as drogas com a ajuda do cão de faro da equipe K9.

Os criminosos que enviaram os pacotes, ainda não identificados, usaram métodos considerados "engenhosos" pela Receita Federal para tentar dificultar a detecção das drogas.

Agentes da Receita encontraram drogas escondidas entre cargas | Foto: Receita Federal/Divulgação

O skunk, por exemplo, estava embalado em seis camadas de plástico filme e havia sido postado em Diadema, em São Paulo

A pasta base de cocaína tinha origem de São Paulo e estava parte oculta em alimentos naturais e parte escondida na palmilha de um tênis.

Já a cocaína pura foi encontrada dentro de baldes plásticos de brinquedo.

"Todos os pacotes tinham como destino o Recife e a cidade de Araripina, no interior pernambucano", destacou a Receita Federal.

