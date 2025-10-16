A- A+

Cerca de 1,5 tonelada de produtos com indícios de irregularidade, avaliados em R$ 1 milhão, que seguiriam para o comércio do Centro do Recife, foram apreendidos durante operação da Receita Federal em rodovias da Região Metropolitana da capital pernambucana.



A partir do trabalho de fiscalização e inteligência do órgão, foram identificados e abordados, na última terça-feira (14), três caminhões que transportavam mercadorias suspeitas de contrabando e descaminho.



Entre os produtos apreendidos estão celulares, powerbanks, carregadores, receptores de TV, smartwatches, videogames, relógios, bolsas, óculos e brinquedos.

Segundo a Receita Federal, as mercadorias são de origem estrangeira e tinham como destino final o comércio do Centro do Recife.



"A maior parte não possuía nota fiscal e as que apresentavam documentação estavam acompanhadas de notas falsificadas", informou o órgão.



A Receita Federal destacou que realiza ações em todo o Brasil para coibir a evasão de tributos, retirar do mercado produtos piratas e não homologados pelos órgãos competentes, que podem causar prejuízos à saúde e segurança da população.

Veja também