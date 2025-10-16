Qui, 16 de Outubro

FISCALIZAÇÃO

Receita apreende R$ 1 milhão em eletrônicos e mercadorias irregulares que seriam vendidos no Recife

Entre os produtos apreendidos estão celulares, powerbanks, carregadores, receptores de TV, smartwatches, videogames, relógios, bolsas, óculos e brinquedos

Foram identificados e abordados três caminhões que transportavam mercadorias suspeitas de contrabando e descaminhoForam identificados e abordados três caminhões que transportavam mercadorias suspeitas de contrabando e descaminho - Foto: Receita Federal/Divulgação

Cerca de 1,5 tonelada de produtos com indícios de irregularidade, avaliados em R$ 1 milhão, que seguiriam para o comércio do Centro do Recife, foram apreendidos durante operação da Receita Federal em rodovias da Região Metropolitana da capital pernambucana.

A partir do trabalho de fiscalização e inteligência do órgão, foram identificados e abordados, na última terça-feira (14), três caminhões que transportavam mercadorias suspeitas de contrabando e descaminho.

Entre os produtos apreendidos estão celulares, powerbanks, carregadores, receptores de TV, smartwatches, videogames, relógios, bolsas, óculos e brinquedos.

Segundo a Receita Federal, as mercadorias são de origem estrangeira e tinham como destino final o comércio do Centro do Recife.

"A maior parte não possuía nota fiscal e as que apresentavam documentação estavam acompanhadas de notas falsificadas", informou o órgão.

A Receita Federal destacou que realiza ações em todo o Brasil para coibir a evasão de tributos, retirar do mercado produtos piratas e não homologados pelos órgãos competentes, que podem causar prejuízos à saúde e segurança da população.

