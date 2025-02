A- A+

Uma carga de 800 quilos de bolinhas de gel foi apreendida no porto seco de Suape, em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR). A mercadoria, segundo a Receita Federal, está avaliada em R$ 50 mil.

Agentes da Receita Federal faziam inspeção de rotina no porto, nessa segunda-feira (17), quando detectaram 40 sacos com pacotinhos com bolinhas de poliacrilato de sódio. Essas bolinhas são usadas como munição em armas de gel. Veja no vídeo:

Receita apreende 800 quilos de bolinhas para armas de gel importadas ilegalmente - https://t.co/dzwmbjgynw pic.twitter.com/LuPSrhsJKM Folha de Pernambuco (@folhape) February 18, 2025

As bolinhas de gel apreendidas em Suape tinham a China como origem e estavam ocultadas junto a uma carga de polipropileno.

A Receita também afirmou que a carga não foi declarada na Declaração de Importação.

Ao todo, as bolinhas estavam acondicionadas em 40 sacos de 20 quilos cada.

Em Pernambuco, as cidades de Olinda e Paulista, também na RMR, proibiram uso e venda de armas de bolinhas de gel em dezembro do ano passado, diante do aumento do número de casos de lesões nos olhos causadas pelos disparos.

