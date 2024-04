A- A+

Pernambuco Receita Federal apreende, no Aeroporto do Recife, 173 iPhones que estavam sem comprovação fiscal Os aparelhos estavam guardados em duas malas transportadas por um passageiro

A Receita Federal apreendeu, no Aeroporto Internacional do Recife, uma carga de 173 celulares da marca iPhone. Os aparelhos estavam sem comprovação fiscal e divididos em duas malas. Os aparelhos foram avaliados em quase meio milhão de reais pelo órgão.





O passageiro que estava com os itens foi pego em uma operação de rotina no sábado (13). Ele veio de um voo doméstico de São Paulo para o Recife.

"A ação evidencia a necessidade contínua de fiscalização para lidar com desafios relacionados ao combate do contrabando e descaminho de mercadorias, entre outros ilícitos, como forma de segurança nas operações aeroportuárias", informou a Receita Federal.

Descaminho é o desvio de mercadorias para evitar a sua tributação, se categoriza pela entrada ou saída de produtos permitidos no Brasil, mas sem passar pelos trâmites burocráticos-tributários devidos.



Quando o passageiro não apresenta documentação fiscal, o processo é concluído com a perda dos bens e representação criminal por descaminho. Por isso, o responsável pelos iPhones responderá perante a Polícia Federal por sua tentativa de driblar os trâmites burocráticos do País.



Posteriormente, os bens retidos serão destinados para leilão.

