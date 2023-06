A- A+

RIO DE JANEIRO Receita apreende cactos com substância alucinógena no aeroporto do Galeão Os cactos, comercializados ilegalmente, estavam em uma encomenda postal vinda da Tailândia

A Receita Federal apreendeu nesta quinta-feira (1º) mais de 700 cactos durante uma inspeção no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, o Galeão, na Zona Norte do Rio. Os cactos, comercializados ilegalmente, estavam em uma encomenda postal vinda da Tailândia e tinha como destino a cidade de Nova Candelária, no Rio Grande do Sul.

Um das espécies apreendidas a Lophophora sp. contém substância conhecida como W. No total, foram apreendidos 2,15 quilos do material. As autoridades estimam que o valor do material gire em torno de US 7.200,00, o equivalente a R$ 36.105,48 na cotação do dia.

Os cactos foram encaminhados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para o Jardim Botânico, autoridade científica competente, para análise e identificação.

O Ibama ressalta que a introdução ilegal de espécies em um ecossistema pode provocar desequilíbrios graves e extinção de espécies nativas.

