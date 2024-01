A- A+

BRASIL Receita Federal apreende haxixe em latas de comida para cachorro no Aeroporto do Galeão, no Rio Foram localizados 500 gramas da droga, avaliados em R$ 60 mil

A Receita Federal apreendeu, nesta sexta-feira, no Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, 500 gramas de haxixe que estavam escondidos em latas de comida para cachorro. Ninguém foi preso.

A droga estava numa encomenda postal e foi localizada durante uma fiscalização feita por meio de equipamentos de raios-X.

O haxixe estava divido em duas latas, enviadas dos Estados Unidos com destino a Belo Horizonte, em Minas Gerais. De acordo com a Receita Federal, a droga está avaliada em R$ 60 mil.

