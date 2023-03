Receita federal apreende quase R$ 500 mil em metanfetamina e heroína no Galeão

A- A+

Agentes da Receita Federal apreenderam na tarde desta sexta-feira duas encomendas postais contendo drogas no Aeroporto do Galeão. Na operação, foram encontradas 459 g de metanfetamina e 1,827 kg de heroína, totalizando quase R$ 500 mil. Segundo a receita, os materiais foram identificados por meio da fiscalização feita com equipamentos de raios-x.

Ainda de acordo com o órgão, a metanfetamina foi encontrada dentro de embalagens de doces que vinham dos Estados Unidos para Rodelas, na Bahia. Essa apreensão soma R$ 91.800,00. Já a heroína, avaliada em R$ 365.400,00, estava oculta em embalagens de velas aromáticas que vinham da Holanda para a capital de São Paulo.

A Receita Federal também afirmou que a identificação dos entorpecentes foi feita com narcoteste e e verificação da cor correspondente do líquido que é colocado sobre as partículas do cristal. O trabalho foi realizado pela Seção de Remessas Postais e Expressas da Alfândega.

