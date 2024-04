Receita Federal apreende quase R$ 800 mil em entorpecentes em Centro de Triagem dos Correios

A- A+

Uma inspeção de rotina no Centro de Triagem de Encomendas dos Correios do Recife, no bairro do Prado, realizada pela Receita Federal na última sexta-feira (26), encontrou diversos tipos de entorpecentes em encomendas que seguiriam para cidades pernambucanas do Agreste e da Região Metropolitana de Recife (RMR).

O material, que tem valor aproximado de R$ 773 mil, foi encontrado com o apoio da cadela de faro, da raça Pastor Belga de Malinois, Ursa. A operação é um procedimento de rotina, e apreendeu:

1,270 kg de pasta base de cocaína, substância usada na confecção do Crack, vinda de Porto Velho, em Rondônia, com destino a cidade de Chã Grande, avaliada em R$ 200 mil, aproximadamente;



520 g de Cloridrato de Cocaína, postada na cidade capixaba de Serra, no Espírito Santo, avaliada em R$ 30 mil;



5 kg de maconha conhecida como “Maconha Gourmet”, com maior valor de Tetrahidrocanabinol (THC), que a torna mais potente, vinda do estado de Santa Catarina e avaliada em R$ 250 mil;



1,222 kg de Skunk, vindo de Curitiba, no Paraná, com destino a Paulista, na RMR, com valor aproximado de R$ 85 mil;



1,200 kg de Metilenodioximetanfetamina (MDMA), usada para confecção de comprimidos de Ecstasy, vinda cidade de São Paulo e com destino à Caruaru, no Agreste, avaliada em cerca de R$ 200 mil;



160 g de Haxixe, mais conhecido como chocolate marroquino, em encomenda postada em Cotia, no Estado de São Paulo, com destino à cidade de Caruaru, avaliado em R$ 8 mil.



Após a apreensão, o material foi entregue para as Polícias Civil e Federal, que devem investigar o caso.



No caso do destinatário dentro do estado de Pernambuco, a investigação ficará sob a responsabilidade da Polícia Civil. Com destinatários de outros estados, as investigações serão realizadas pela Polícia Federal.



A Receita Federal monitora de forma rotineira o Centro de Triagem de Encomendas dos Correios no Recife.

