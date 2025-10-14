Jaboatão: cão da equipe K9 ajuda Receita Federal a apreender R$ 3,4 milhões em cocaína e pasta base
Drogas estavam escondidas em um tambor de aditivo impermeabilizante
Cerca de R$ 3,4 milhões em cocaína e pasta base para a fabricação da droga foram apreendidas em uma transportada na cidade de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, nessa segunda-feira (13).
A apreensão aconteceu durante uma operação de rotina de combate ao tráfico de drogas feita pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal, através da equipe K9.
Na fiscalização, que contou com a participação do cão de faro da equipe K9 da Receita, foram localizados, aproximadamente, 14 quilos de pasta base de cocaína, avaliados em R$ 2,8 milhões e 8,5 quilos de cocaína avaliados em R$ 600 mil, totalizando R$ 3,4 milhões.
- Apreensão aconteceu na última segunda (13) | Fotos: Divulgação
As drogas detectadas pelo cão de faro, enviadas do Recife para um endereço de São Paulo, estavam escondidas em um tambor metálico de aditivo impermeabilizante.
A apreensão reforça a gravidade dos riscos associados à cocaína e à pasta base utilizada em sua fabricação: além do alto poder viciante que destrói vidas, essas substâncias trazem consigo sérios danos à saúde, desde intoxicação aguda, problemas cardiovasculares e neurológicos até agravos psiquiátricos permanentes.
O tráfico e a circulação dessas drogas também alimentam a violência e a insegurança nas comunidades, tornando apreensões assim fundamentais para proteger a população.
Como atividade essencial à proteção da sociedade e do estado, a Receita Federal atua na aduana rotineiramente combatendo o contrabando, descaminho, evasão de divisas, tráfico internacional de drogas e armas e outros crimes transfronteiriços nos postos de fronteira terrestre, aeroportos e portos de todo o país.
Com informações da assessoria