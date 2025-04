A- A+

Ação solidária Receita Federal doa mais de 16 quilos de cabelo para a Rede Feminina de Combate ao Câncer A instituição transformará o cabelo apreendido em perucas para as pacientes atendidas no Hospital de Câncer de Pernambuco

Em ação solidária realizada na manhã desta sexta-feira (25), a Receita Federal doou mais de 16 quilos de cabelo humano para a Rede Feminina Estadual de Combate ao Câncer de Pernambuco.

A instituição, que atua há mais de 20 anos no Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP), através do projeto Troque Fios de Cabelo por Fios de Esperança, transformará o cabelo apreendido em perucas para as pacientes atendidas no HCP.

O momento de entrega aconteceu no Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional dos Guararapes, na Imbiribeira, na Zona Sul do Recife, e contou com a presença da inspetora chefe da Receita Federal, Ana Helena Cunha; do auditor fiscal Luiz Gonzaga Leite; da presidente da rede feminina, Maria da Paz, e da coordenadora da oficina de confecção de perucas da rede, Silene Dahmen.

"As doações são provenientes de apreensões distintas, todas elas decorrentes de irregularidade na entrada da mercadoria no país. Perfeito. No caso dos cabelos, como são humanos, eles requerem uma anuência prévia da Agência de Vigilância Sanitária. Como não houve, esse passageiro ao ser detectado com 16 quilos de cabelos, eles foram apreendidos", explicou a inspetora chefe da Receita Federal, Ana Helena Cunha.

A iniciativa da doação surgiu a partir de uma articulação entre servidores da Receita Federal e representantes da sociedade civil, visando a destinação social de mercadorias apreendidas. O auditor da Receita Federal, Luiz Gonzaga Leite, contou como se deu o processo de busca pela instituição que receberia o material apreendido.

"Na nossa região, esta foi a primeira vez que uma mercadoria como essa foi apreendida. Assim, iniciamos uma busca por uma entidade para a qual pudéssemos fazer essa doação. E, por sorte, encontramos a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que foi uma excelente escolha".



Além dos cabelos, a doação também contou com 111 rolos de fitas para a fixação de perucas, avaliados em R$ 9 mil, e dez celulares smartphones, que deverão atender a uma necessidade apontada pela entidade que utiliza os dispositivos para atividades de captação de recursos e apoio às pacientes.



"Eu diria que é a mercadoria mais apreendida nas nossas aduanas, não só aqui no Recife, mas no Brasil inteiro. Temos um volume muito grande de celulares que destinamos para as entidades", afirmou o auditor.

A instituição transformará o cabelo apreendido em perucas para as pacientes atendidas no Hospital de Câncer de Pernambuco. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Cabelo humano

Avaliada em R$ 12 mil, a carga foi apreendida em agosto de 2022, com um único passageiro, que vinha de Portugal e tinha como destino final o Recife.

De acordo com a inspetora chefe, a depender da irregularidade, o "importador" da carga ilegal pode ser detido ou pagar uma multa no ato da imigração.

"Tem irregularidades que a penalidade é uma multa, já há outras irregularidades que a penalidade é a detenção. Se houver um crime, o passageiro responderá por um processo criminal. Nesse caso, foi uma multa da perda da mercadoria", detalhou Ana Helena. É só o papel social da Receita Federal. Então, a a população sempre põe essa receita como aquele órgão que apreende, que cobra o tributo, mas é importante destacar o papel social da Receita, é justo esse que nós estamos fazendo hoje. É a designação das mercadorias que são apreendidas.

À frente da Rede Feminina Estadual de Combate ao Câncer de Pernambuco há dez anos, e presente como voluntária, há 16, Maria da Paz falou sobre o impacto que a doação da Receita Federal terá nas pacientes e na sociedade.

"Esperamos que essa carga que nos foi doada sirva de exemplo, até para as pessoas que tiveram o objetivo de entrar com esse material de forma ilícita no país, porque ela está sendo transformada em algo que vai beneficiar muitas pessoas, ou seja, em algo para o bem de alguém. De uma paciente, de uma família. Para nós isso é muito muito importante", disse.

"Assumimos o compromisso de mostrar o resultado final de cada peruca confeccionada e doada pela Receita Federal. O bem para as pessoas que vão receber", completou Maria da Paz.

Segundo a coordenadora da oficina de confecção de perucas da rede feminina, Silene Dahmen, a doação deve contemplar, especialmente, as pacientes mais jovens que estão fazendo a quimioterapia, com idade entre 17 e 30 anos.

"A parte mais jovem que, geralmente, gosta mais de cabelos compridos. Por isso, o nosso interesse de fazer essas perucas é para esse esse público mais jovens. Porque as senhorinhas, elas preferem os cabelos mais curtos. Então, estamos muito felizes", contou.

Doações

No Hospital de Câncer de Pernambuco, a Rede Feminina Estadual de Combate ao Câncer de Pernambuco recebe doações diversas, todos os dias. Os interessados em doar cabelo podem cortar em casa, ou no próprio HCP. Com um quilo de cabelo, é possível fazer duas perucas e meia.

Além de cabelos, a iniciativa recebe também elásticos de látex, malhas e linhas para a confecção das perucas, além de roupas, acessórios, eletrodomésticos e eletro eletrônicos.

Para doar, os interessados podem entrar em contato através dos telefones (81) 3217-8061 ou (81) 3217-8236, ou ainda pelo Instagram @redefemininape.

Receita solidária

Cerca de 99% das mercadorias apreendidas pela Receita Federal, atualmente, são destinadas para instituições sociais.

As instituições com interesse em receber os produtos, de acordo com os serviços prestados, devem entrar em contato com a Superintendência Regional da 4ª Região Fiscal, realizar o cadastro, e se for o caso, indicar em qual mercadoria tem necessidade.

"A população sempre pensa na Receita Federal como um órgão que apreende e cobra tributos, mas é importante destacar o papel social, como esse que nós estamos fazendo, a designação das mercadorias apreendidas", concluiu a inspetora-chefe da Receita Federal, Ana Helena Cunha.

