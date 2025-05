A- A+

PERNAMBUCO Receita Federal doa mochilas e smartphones a estudantes e professores do Recife no Mundo Ação integra parceria com a Secretaria de Educação e beneficia jovens que participarão de intercâmbio internacional em julho

A Receita Federal na 4ª Região Fiscal realizou, nesta segunda-feira (26), a entrega de 110 mochilas e 110 smartphones a participantes do Recife no Mundo, programa da prefeitura que leva estudantes e professores da rede municipal para intercâmbio.

A cerimônia simbólica ocorreu na sede do órgão, no Bairro do Recife, e faz parte de uma parceria com a Secretaria de Educação da cidade para apoiar a iniciativa.

Os equipamentos serão utilizados por 100 alunos e 10 professores selecionados para a viagem, programada para julho deste ano, com destinos na Inglaterra, Canadá e Estados Unidos. Os estudantes beneficiados são, em sua maioria, oriundos de famílias de baixa renda.

O evento contou com a presença de auditores-fiscais, representantes da secretaria e três alunos participantes do programa. A iniciativa reforça o papel social da Receita Federal, que transforma bens apreendidos em ações de interesse público.

As mochilas e os smartphones foram disponibilizados após processos legais envolvendo apreensões de mercadorias fruto de contrabando, descaminho e outras práticas ilícitas.

Segundo a Receita, essas doações integram os esforços para reverter prejuízos à economia em benefícios sociais, fortalecendo a cidadania fiscal e reduzindo desigualdades.

