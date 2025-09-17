A- A+

Receita Federal Receita Federal entrega prêmios da Olimpíada Brasileira de Matemática em Pernambuco Mais de 700 estudantes receberam medalhas e prêmios com apoio da Receita Federal e do Governo de Pernambuco

A Receita Federal participou nesta quarta-feira (17) da cerimônia de premiação da 19ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. O evento, que aconteceu na Escola Técnica Estadual Miguel Batista, reconheceu o desempenho de 780 estudantes no Recife.

“O evento nasceu de uma parceria entre a Receita Federal e a Secretaria de Educação de Pernambuco, no âmbito da premiação da Olimpíada Brasileira de Matemática. Nossa proposta é aproximar a Receita da sociedade, destacando seu papel de cidadania fiscal e programas que reforçam essa missão”, disse Liana Trindade, representante da Cidadania Fiscal da 4ª Região Fiscal da Receita Federal.

Além das medalhas, os alunos foram premiados pela Receita Federal com tablets, celulares e fones de ouvido. Os itens vieram da doação de apreensões do órgão.

“Nós, professores e alunos da olimpíada, recebemos com satisfação a parceria entre o Governo de Pernambuco e a Receita Federal, que permitiu premiar os estudantes por meio da destinação de mercadorias. Esperamos que a iniciativa continue nos próximos anos, pois representa um importante incentivo à educação”, destacou o professor Vicente, coordenador regional da Olimpíada Brasileira de Matemática.

O evento foi promovido em parceria com a Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco e reuniu autoridades, educadores, familiares e estudantes de diversas regiões do estado.

"Os prêmios da Olimpíada Brasileira de Matemática estão sendo possíveis graças a doações da Receita Federal, e isso vai além da simples premiação: é também uma oportunidade de mostrar aos nossos estudantes como esses bens foram recuperados e destinados a um fim social e educativo." destaca Gilson José Monteiro Filho, secretário de Educação do Estado de Pernambuco.

