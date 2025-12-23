A- A+

Natal Receita Federal realiza entrega de presentes de Natal a alunos da Orquestra Criança Cidadã no Recife Estudantes receberam produtos doados pela Receita Federal que foram destinados ao projeto como forma de reaproveitamento social

Com a chegada do Natal, a Receita Federal realizou uma ação especial para os alunos da Orquestra Criança Cidadã com a entrega de presentes nessa segunda-feira (22).



A ação ocorreu na sede da iniciativa, localizada nas instalações do 7º Depósito de Suprimento do Exército Brasileiro, no bairro do Cabanga, na Zona Sul do Recife.

O momento foi marcado pela chegada do Papai Noel em um helicóptero da Secretaria de Defesa Social (SDS-PE), que realizou a entrega de 240 kits aos estudantes.

Os produtos doados pela Receita Federal são oriundos de apreensões e foram destinados ao projeto como forma de reaproveitamento social. Entre os presentes recebidos nos kits estão mochilas, garrafas e relógios Smartwatch.

Papai Noel entregou presentes de natal aos alunos da Orquestra Criança Cidadã no Recife. Foto: Receita Federal/Divulgação

Nos kits, os alunos receberam mochilas, garrafas e relógios Smartwatch. Foto: Receita Federal/Divulgação

Os produtos foram doados pela Receita Federal e são oriundos de apreensões. Foto: Receita Federal/Divulgação

Os produtos foram doados pela Receita Federal e são oriundos de apreensões. Foto: Receita Federal/Divulgação

A atividade contou com a participação da superintendente da Receita Federal na 4ª Região Fiscal, auditora fiscal Myrelle Miranda, e da superintendente adjunta e auditora fiscal, Maíra Gianico.

As representantes foram recebidas pelo coordenador geral da Orquestra Criança Cidadã, o juiz do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) João Targino, e pela presidente da Associação Orquestra Criança Cidadã, Myrna Targino.

Segundo Myrelle Miranda, incentivar iniciativas como a Orquestra Criança Cidadã está alinhado à missão institucional da Receita Federal.

"Promover o desenvolvimento econômico, sustentável e inclusivo, contribuindo para a redução das desigualdades sociais, também faz parte do nosso papel. Produtos que antes seriam destruídos agora chegam às mãos desses jovens", afirmou.

Vitor Gabriell, integrante do projeto, comemorou o recebimento do kit. "Foi um presente muito bom. A gente ganhou bolsa, smartwatch, garrafa. Já começamos o ano com o material garantido", disse.

A aluna Letícia Santos também ressaltou o impacto da iniciativa. "A gente não espera receber um presente assim, com valores tão significativos. É muito especial", relatou.

Para o juiz João Targino, idealizador da Orquestra Criança Cidadã, a ação simboliza o encerramento de um ano de conquistas.

"É um momento de culminância. A Receita Federal tomou parte dessa iniciativa ao doar mercadorias para o bazar e para os presentes. Ter essa parceria é motivo de muita alegria para todos nós", destacou.

