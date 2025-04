A- A+

Pernambuco Receita Federal retém carga de Mounjaro avaliada em R$ 1 milhão no Aeroporto Internacional do Recife Ação possibilitou a identificação de um viajante procedente do Reino Unido transportando os itens de forma irregular

Uma carga com 389 canetas do medicamento Mounjaro, avaliada em aproximadamente R$ 1.000.000 (um milhão de reais), foi retida pela Inspetoria da Receita Federal no Aeroporto Internacional do Recife, na Zona Sul da Capital, na madrugada deste domingo (13).

A ação foi resultado de trabalho de análise de risco e monitoramento de passageiros, que possibilitou a identificação de um viajante procedente do Reino Unido transportando os itens de forma irregular.



A fiscalização foi realizada no momento da chegada do passageiro, como parte das rotinas de controle aduaneiro e atividades da Receita Federal voltadas ao combate aos crimes de contrabando e descaminho

A Receita Federal reforça que a importação de medicamentos deve seguir rigorosamente a legislação vigente, incluindo a apresentação de documentos específicos, como receita médica e autorização da Anvisa, quando aplicável.









Veja também