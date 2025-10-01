A- A+

imposto de renda Receita: mais de 66% de declarações de IR na malha fina foram liberadas por autorregularização Ainda permanecem retidas na malha 1,3 milhão de declarações, o que corresponde a 2,8% do total de declarações recebidas

A Receita Federal informou na quarta-feira (1º) que mais de 66% das declarações de Imposto de Renda que foram retidas na malha fina já foram liberadas após serem regularizadas pelos próprios contribuintes.

Em nota, o órgão afirmou que recebeu 45,6 milhões de declarações e que 8% caíram na malha fina (3,9 milhões).

Ainda permanecem retidas na malha 1,3 milhão de declarações, o que corresponde a 2,8% do total de declarações recebidas.

Desse total, 32,6% estão na situação por inconformidades em deduções. Esse é o principal motivo das retenções que sobraram. Outros 30,8% caíram na malha fina por "omissão de rendimentos".

