A- A+

Ação Receita Federal entrega kits confeccionados por apenados do sistema prisional na próxima terça (18) Kits destinam-se às mulheres vítimas de violência que se dirigiram às delegacias especializadas e casas-abrigo de Pernambuco

A Receita Federal realiza o evento Receita por Elas, na próxima terça-feira (18), no auditório do Ministério de Gestão e Inovação (MGI), no Bairro do Recife, às 14h.

A iniciativa é alusiva ao Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, que é celebrado oficialmente em 25 de novembro.

Na ação, serão apresentados e entregues kits femininos confeccionados pelos apenados do sistema prisional de Pernambuco, que são feitos a partir de mercadoria apreendida pela Receita Federal nas operações de rotina do órgão.

Os kits compostos por mochila, roupas e calçados destinam-se às mulheres vítimas de violência que se dirigiram às delegacias especializadas e casas-abrigo no estado.

A parceria da Receita Federal, por meio do programa Cidadania Fiscal e do projeto Receita Cidadã, ocorre com o governo de Pernambuco, por meio das Secretarias de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap/PE), da Mulher, de Defesa Social e a Secretaria de Saúde.

Os apenados do projeto Novos Passos, que transformam as mercadorias apreendidas pela Receita Federal em oficinas laborais dos presídios, como costura, serigrafia, calçados e mochilas, fazendo com que sejam removidas dos itens marcas falsificadas.

Em 2025, a Receita Federal entregou à Seap/PE para fazer a descaracterização o equivalente a R$ 5.827.748,41 em mercadorias apreendidas de vestuário, calçados e mochilas.

Serviço:

Receita por Elas

Data: 18/11/25 (terça-feira), às 14h

Local: Auditório do Superintendência Regional de Administração do Ministério da Gestão e da Inovação (MGI) - 4° andar

Endereço: Av. Alfredo Lisboa, 1168, Bairro do Recife - Recife/PE.

Veja também