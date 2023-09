A- A+

espaço Recém-descoberto cometa Nishimura estará visível no céu em breve O espetáculo poderá ser visto durante o fim de semana, com binóculos ou a olho nu

O cometa Nishimura, descoberto há apenas um mês, está atualmente se dirigindo em direção ao Sol e brilhará ao máximo durante o final de semana, oferecendo um espetáculo visível com binóculos ou até mesmo a olho nu.

Esse pequeno corpo rochoso e gelado, cujo tamanho exato ainda não é conhecido, recebeu o nome de um astrônomo amador japonês, Hideo Nishimura, que o avistou pela primeira vez em 11 de agosto.

"C/2023 P1", seu nome científico, possui uma órbita de longo período, com sua última passagem próxima ao Sol datando de 437 anos atrás, como explicou o pesquisador Nicolas Biver, do Centro Nacional de Pesquisa Científica no Observatório de Paris-PSL, à AFP.

Não foram encontrados registros de sua última visita nos arquivos astronômicos, informou o astrofísico.

Quando os cometas (corpos celestes das regiões frias do sistema solar) se aproximam da Terra, o gelo em seu núcleo sublima e libera uma longa trilha de poeira que reflete a luz do Sol.

É essa cauda brilhante que pode ser observada.

O cometa Nishimura passará o mais próximo possível do Sol em 17 de setembro. Nesse momento, estará a 33 milhões de quilômetros da estrela, ou seja, "menos de um quarto da distância entre a Terra e o Sol", e a 125 milhões de quilômetros da Terra, de acordo com Biver. A cauda do cometa Nishimura é de cor verde, pois contém "mais gás do que poeira".

Veja também

CRIME Fábrica de polpas é flagrada desviando energia suficiente para abastecer 2,4 mil casas