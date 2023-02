Recém-nascida é resgatada com cordão umbilical sob os escombros na Síria

Entre as ruínas de um prédio em Jindires, uma cidade no noroeste da Síria duramente atingida pelo terremoto, equipes de resgate encontraram uma bebê, nascida sob os escombros e ainda ligado à mãe falecida pelo cordão umbilical.

Esta menina é a única sobrevivente de uma família em que todos os membros morreram quando seu prédio de quatro andares desabou.

Nesta cidade perto da fronteira com a Turquia, as equipes de emergência encontraram os corpos de seu pai, Abdalá Mleihan, sua mãe, Aafra, suas três irmãs, seu irmão e sua tia na segunda-feira (6).

"Aí ouvimos um barulho e cavamos (...), limpamos o local e encontramos essa menininha, graças a Deus", conta.

A recém-nascida ainda tinha o cordão umbilical preso à mãe. "Cortamos, e minha prima levou o bebê para o hospital", continua.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, um homem é visto carregando um bebê nu e coberto de poeira pelos escombros, com o cordão umbilical ainda pendurado.

