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recife Recém-nascida é salva por policiais após emergência durante parto em casa no Recife Bebê apresentou sinais de falta de oxigenação logo após nascer e recebeu os primeiros cuidados ainda na Comunidade do Caranguejo

Uma recém-nascida foi salva por agentes do 12º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco após uma emergência durante o trabalho de parto, na noite dessa sexta-feira (14), na comunidade do Caranguejo Tabaiares, em Afogados, na Zona Oeste do Recife.

A ocorrência começou com um chamado para auxiliar a mãe, Ketlly Silva, que teria entrado em trabalho de parto em casa.

Segundo a amiga e madrinha da criança, Thereza Vitória, famíliares de Ketlly tentaram chamar um carro de aplicativo, mas não tiveram tempo. Foi então que recorreram ao efetivo, que fazia uma ronda na região.

Ao chegarem na casa da família, os policiais encontraram a bebê, Arielly Sofia, já nascida. Segundo a Polícia Militar, a recém-nascida apresentava um quadro de cianose, com a pele arroxeada, sinal de falta de oxigenação.

O efetivo realizou de imediato as manobras de desobstrução das vias aéreas, estimulando e fazendo a pequena Arielly voltar a respirar.

Imagens mostram o momento que os vizinho e políciais do 12º BPM carregam Ketlly e Arielly pelas ruas da comunidade.

Após o socorro, mãe e bebê foram levadas até a via principal, onde foram atendidas por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Durante o atendimento especializado, a recém-nascida foi estabilizada e, posteriormente, encaminhada junto a mãe para o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), também em Recife.

"Deu tudo certo! Obrigada Senhor, minha menininha está bem e cheia de saúde", celebrou a nova mamãe nas redes sociais.

Ambas seguem internadas e recebendo os cuidados pós-parto.

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