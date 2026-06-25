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mata norte Recém-nascido é encontrado morto em canal na cidade de Goiana; Samu resgata corpo Com o auxílio de um barco, os profissionais do Samu retiraram o corpo, que estava próximo a uma área de vegetação

O corpo de um recém-nascido foi encontrado em um canal na cidade de Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, nesta quinta-feira (25).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que foi acionado para a ocorrência e enviou uma equipe ao local.



Ainda segundo a corporação, o corpo foi localizado por populares, e, com o auxílio de um barco, os profissionais do Samu o retiraram próximo a uma área de vegetação.



De acordo com a PMPE, a "Polícia Civil de Pernambuco, por meio da 16ª Delegacia de Homicídios - Goiana, registrou a ocorrência de morte a esclarecer. Um inquérito policial foi instaurado e as investigações estão em andamento".

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