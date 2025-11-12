A- A+

ESPÍRITO SANTO Bebê de 37 dias é salvo por policiais após engasgar com leite materno; veja vídeo Ao chegar, bebê estava desacordado, com "o corpo rígido e o rosto bastante arroxeado" devido ao engasgamento durante a amamentação

Um bebê de apenas 37 dias foi salvo por policiais militares após se engasgar com leite, na segunda-feira (10). O caso aconteceu na Grande Vitória, no Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), o bebê chegou com a mãe e a tia, que estavam desesperadas pedindo por socorro. Ele estava desacordado, com "o corpo rígido e o rosto bastante arroxeado" devido ao engasgamento durante a amamentação.

Foi nesse momento que os militares acolheram o bebê, e o soldado Mariston da Silva Menezes com o apoio do sargento Pietrângelo Carlos Santos de Azevedo, realizou a manobra de Heimlich.

O procedimento, criado em 1974 pelo médico norte-americano Henry Heimlich, é uma técnica de primeiros socorros desobstrui as vias aéreas, e consiste em aplicar compressões abdominais rápidas para cima e para dentro. Com isso, o ar é empurrado para os pulmões para expelir o objeto que está causando asfixia.

"Em poucos segundos, o bebê voltou a respirar normalmente, para alívio da família e dos policiais presentes", completou a polícia.



Veja o vídeo do momento:

Depois disso, o bebê e seus familiares foram conduzidos ao Hospital Materno Infantil de Serra. Lá, receberam atendimento médico especializado.

Veja também