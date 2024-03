A- A+

RESGATE Recém-nascido é abandonado nas margens da BR-104 em Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o caso será investigado como abandono de incapaz

Um menino recém-nascido, com cerca de dois dias de vida, foi encontrado, na manhã desta segunda-feira (18), abandonado em um terreno nas margens da BR-104, no município de Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco.

Enrolada em um tecido, a criança foi localizada pelo dono de uma propriedade rural que é cortada pela rodovia e encaminhada para o Hospital Geral Severino Pereira da Silva.

Com escoriações pelo corpo, o menino recebeu os primeiros cuidados na unidade de saúde.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o caso foi registrado por meio da Delegacia de Taquaritinga do Norte como abandono de incapaz.

Por meio de nota, o órgão comunicou que “as investigações seguem até o esclarecimento do fato”.



