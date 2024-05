A- A+

Bebê Recém-nascido é atingido de raspão por bala perdida dentro de hospital no Recife Ocorrência foi registrada no domingo (26). Recém-nascido passa bem

Um recém-nascido foi atingido por uma bala perdida, nesse domingo (26), dentro do Hospital Barão de Lucena, localizado no bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife.

Segundo nota da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), o fato aconteceu por volta das 19h. A bala bala teve origem fora da unidade, entrou no alojamento 5E e atingiu de raspão um recém-nascido, que foi atendido pela médica neonatologista, passou por exames físicos e passa bem.

Ainda de acordo com a SES-PE, a Polícia Militar foi acionada imediatamente e isolou o local. As mães que estavam nos leitos próximos foram transferidas para outros alojamentos do hospital para que o trabalho de perícia seja realizado. E, por fim, a pasta informou que as investigações ficarão a cargo da Polícia Civil.

Já a Policia Civil de Pernambuco, procurada pela Folha de Pernambuco, informou que teve ciência do fato no Hospital Barão de Lucena e a Delegacia do Cordeiro irá "tomar as devidas providências para o esclarecimento do ocorrido".

Por meio de nota, a Polícia Militar de Pernambuco informou que o efetivo do 13º Batalhão foi ao hospital para averiguar a ocorrência.

"No local indicado, os policiais ouviram o pai de um bebê, que afirmou ter escutou o barulho distante de um tiro e, na sequência, encontrou um projétil, que passou de raspão na cabeça da sua filha", disse a PM, acrescentando que "o pai não quis ir até uma delegacia formalizar uma queixa".

Veja também

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Hamas anuncia balanço de 36.050 mortos na guerra de Gaza