Recém-nascido é encontrado em caçamba de lixo por policiais militares do Rio de Janeiro

Após ser abandonado em uma caçamba de lixo no Centro do Rio de Janeiro, um bebê recém-nascido foi encontrado e socorrido por policiais militares no último sábado (10). O resgate aconteceu depois que a corporação foi acionada por moradores que escutaram o choro da criança.

Ao chegar no local, os agentes de segurança encontraram o recém-nascido na lixeira ainda com o cordão umbilical e a placenta. A criança foi levada pelos policiais para o Hospital Maternidade Fernando Magalhães, no bairro de São Cristóvão, também no Centro do Rio de Janeiro.

Na unidade de saúde, o bebê recebeu os primeiros atendimentos de urgência. De acordo com o hospital, a criança continua internada na UTI Neonatal. Seu estado de saúde é considerado estável.



Após o resgate, os policiais responsáveis por encontrar a criança retornaram até a unidade de saúde para visitá-la.

As informações iniciais são de que o recém-nascido teria sido abandonado por uma mulher ainda não identificada. O caso foi registrado na 6ª Delegacia de Polícia Civil do Rio de Janeiro.



