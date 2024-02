A- A+

POLÍCIA Recém-nascido é encontrado em sacola na Zona Oeste do Recife O recém-nascido estava com documentos quando foi achado por homem, que acionou a polícia

Um recém-nascido de cerca de 10 dias de vida foi encontrado dentro uma sacola plástica em frente a um colégio na rua Esperança, localizada no bairro do Barro, na Zona Oeste do Recife, na noite de quinta-feira (22). Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, a ocorrência foi registrada como abandondo de incapaz.

O recém-nascido estava com documentos e, segundo relatos da polícia, um homem de 38 anos passava pelo local quando ouviu um choro. Ele então avistou uma sacola plástica no chão, tendo encontrado a criança quando abriu. O homem quem acionou a polícia.

O caso foi registrado na Delegacia da Mulher de Santo Amaro, na área central do Recife. A criança foi internada no Hospital Barão de Lucena, na Iputinga, Zona Oeste do Recife.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) e aguarda retorno para saber o estado de saúde do recém-nascido.

"As investigações seguem até o esclarecimento do fato", disse a Polícia Civil.



