Recém-nascido é encontrado morto dentro de balde em residência no bairro de Santo Amaro

Um recém-nascido, que ainda estava com o cordão umbilical, foi encontrado morto dentro de um balde, no banheiro de uma residência no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife.

O conselheiro tutelar Thalles Pitter, que atende a região, informou que recebeu, nessa terça-feira (23), uma denúncia sobre a situação que estaria ocorrendo na 1ª Travessa Leão Falcão.

"A informação era de ter uma criança provavelmente morta após um parto feito dentro de casa", afirmou Thalles, que ao chegar ao local, não encontrou a mãe da criança.

Ela já havia sido socorrida em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com uma possível hemorragia.

O conselheiro afirmou, a partir de relatos de vizinhos, que a genitora não era vista na localidade desde a última quinta-feira (18), e que eles começaram a sentir um mau-cheiro perto da residência.

"Ninguém naquela localidade sabia que ela estava grávida. Ela dizia que era um mioma. A criança foi encontrada dentro de um balde, em estado de decomposição", destacou Thalles.

A mulher, de 39 anos, foi socorrida, inicialmente, para a Maternidade Professor Barros Lima, na Zona Norte do Recife, e transferida para outra unidade de saúde não informada. Na casa, foram encontrados resto de parto e o cordão umbilical do bebê.

"Ninguém sabe se foi um aborto espontâneo, se foi um aborto provocado, se foi alguma situação que a criança nasceu dentro de casa e depois morreu. O corpo foi levado para o IML para perícia, para sabermos a causa da morte", disse Thalles Pitter.

O conselheiro informou que o poder judiciário deve ser acionado para tratar do sepultamento da criança, que não tem registro. "Isso precisa vir na perícia, se ele já nasceu morto, se nasceu vivo, para fazer o procedimento cabível. Tem que aguardar o IML", destacou.



Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que a Força Tarefa de Homicídios da Capital registrou o ocorrido como morte a esclarecer. "As investigações seguem até o esclarecimento do caso", afirmou a corporação.

