A- A+

PEQUENOS FOLIÕES Recém-nascidos ganham fantasias de Carnaval no Hospital Dom Malan, em Petrolina O tema da folia não poderia deixar de ser "O primeiro Carnaval a gente nunca esquece"

Os recém-nascidos no Hospital Dom Malan, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, ganharam fantasias especiais para celebrar o Carnaval. Os pequenos foliões receberam roupinhas de super-heróis como Mulher Maravilha, Super-Homem e Capitão América.

O tema da folia não poderia deixar de ser "O primeiro Carnaval a gente nunca esquece". Voluntários e coordenação de humanização da unidade de saúde produziram as fantasias de super-heróis para os bebês do berçário.

O momento não teve música, mas a decoração foi caprichada e até os bercinhos foram ornados com itens carnavalescos. Mamães, papais e acompanhantes entraram junto na folia.

“É uma forma de incluir esse grupo dos pequenos no momento de festa, os nossos recém-nascidos não poderiam ficar de fora. Uma memória para que os familiares contem no futuro como foi o primeiro carnaval da vida deles,” destacou a coordenadora de humanização do HDM, Ingride Lima.

Veja também

CARNAVAL Sem abrir mão da tradição dos Caiporas, Pesqueira celebra diversidade e inclusão no Carnaval 2024