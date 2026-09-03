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Feriado Recentro Recife promove programação especial do feriadão da Independência Programação de atividades começa nesta quinta-feira (03) e vai até a segunda-feira (07)

A região central do Recife contará com toda uma programação especial para o feriadão da Independência do Brasil, a partir desta quinta-feira (03), com diversas opções de lazer e serviços para população.

O Porto Musical 2026 abre a programação no Paço do Frevo a partir das 18h40 e segue a partir das 20h30 no palco montado na Rua do Observatório. As apresentações e demais oficinas seguem até o sábado (05). A programação completa pode ser conferida na página página do Porto Musical no Instagram.

Também começando nesta quinta-feira, mas seguindo até o próximo dia 13 de setembro, a 29ª edição do Festival Internacional de Dança do Recife espalhará por teatros, mercados, ruas, praças e pátios mais de 30 atividades, entre performances, espetáculos e ativações.



Já no sábado (05), das 16h às 20h, na Praça da Aurora, será realizada a 2ª etapa do Circuito Pernambucano de Jazz e Blues.

Já no domingo (06), a partir das 16h, na Rua do Observatório, será realizada a Mesa de Brega do Tocha, evento gratuito, que contará com a presença de diversos nomes importantes da cena musical pernambucana.

Feiras

Entre sexta-feira (04) e sábado (05), artesanato e gastronomia ganham espaço na Praça do Arsenal com a Feira Nossa Arte com o horário das 9h às 20h.

Já no sábado (05) das 15 às 20h e no domingo (06) das 12h às 18h, a Feira da Aurora, na Rua da Aurora, em frente à SEPLAG, promove mais um evento de repleto de cultura, economia criativa e sustentabilidade.

Somente no domingo (06), explorando os universos da gastronomia e do artesanato, a Feira Bom Jesus ocorre das 10h às 20h na famosa Rua do Bom Jesus, enquanto a Feira da PRODARTE ocorre na Rua da Guia, das 12h às 19h.

Na segunda-feira (07), na Praça do Arsenal, ocorrerá a edição especial da Feira do Arsenal, das 9h às 20h, apresentando artesanato, acessórios, vestuário, gastronomia e plantas ornamentais no coração do Bairro do Recife.

Corridas e ciclofaixas

No sábado (05), ampliando as opções para quem deseja praticar atividades físicas nas primeiras horas do dia, a Secretaria de Esportes do Recife promove a Corrida do Longão, das 4h30 às 7h30, que promete criar um corredor exclusivo de 11,5km ligando a Zona Sul com a Zona Norte.

Um pouco mais tarde, com largada a partir das 17h, ocorre a 2ª edição da Independence Night Run 7km.

Outra opção é a Ciclofaixa de Turismo e Lazer do Recife, que estará disponível no domingo (6) e na segunda-feira (7), das 7h às 16h.

No domingo também ocorre o Desfile Cívico da Rede Municipal de Ensino do Recife, com a Av. Alfredo Lisboa como local de concentração.

Já na segunda-feira (7), será realizado o Circuito da Memória - Reflexos no Passado do Futuro, com local de partida em frente ao Ginásio Pernambucano, das 14h30 às 17h. Durante o trajeto, atores e atrizes encenam episódios inspirados em fatos reais do período da Ditadura Militar no Recife, resgatando histórias silenciadas e provocando o olhar crítico sobre o presente.

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