SOLENIDADE Recepção no Recife celebra aniversário do imperador do Japão e reforça laços diplomáticos Evento promovido pelo Consulado-Geral do reuniu autoridades, comunidade nipo-brasileira e representantes institucionais

Com a presença de representantes do corpo diplomático, lideranças institucionais e integrantes da comunidade nipo-brasileira, foi realizada, na noite desta quinta-feira (26), a Comemoração Natalícia de Sua Majestade o Imperador do Japão. O evento aconteceu no Salão Cícero Dias, do Mar Hotel, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

A gerente administrativa da Folha de Pernambuco, Ivone Palácio, representou o presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro.

“Estou muito feliz e honrada em representar o jornal neste evento tão tradicional e importante para a cultura e colaboração entre ambos os países”, destacou Ivone.

O encontro, promovido pelo Consulado-Geral do Japão, sob a anfitriã do cônsul-geral do Japão no Nordeste, Masami Ohno, e da esposa, Chie Ohno, integra o calendário oficial das celebrações diplomáticas japonesas no exterior e marca o aniversário do imperador Naruhito, chefe de Estado do Japão.

A data é feriado nacional no país asiático e simboliza a continuidade histórica da monarquia japonesa, além de funcionar como momento de diplomacia pública e aproximação institucional entre Japão e Brasil.

“No dia 23 de fevereiro, Sua Majestade o Imperador completou 66 anos de idade. Ele continua sendo símbolo da unidade do povo japonês e da união. Renovo meu respeito por sua personalidade afável e pela sua dedicação aos deveres oficiais. Para nós, japoneses, a saúde de Sua Majestade e a prosperidade da família imperial são motivos de grande alegria. É uma grande honra celebrar esta data tão significativa”, afirmou Masami Ohno.

Representando a governadora Raquel Lyra, a secretária de Saúde de Pernambuco, Zilda Cavalcanti, ressaltou a admiração dos pernambucanos pela cultura japonesa e a cooperação entre as instituições.

“A homenagem ao aniversário de Sua Majestade é motivo de honra e satisfação. Celebramos não apenas a vida e o reinado, mas também os valores de respeito, harmonia e cooperação que tão bem caracterizam o povo japonês. Os pernambucanos têm profunda admiração pela cultura japonesa, por sua tradição, sua arte, sua gastronomia, sua tecnologia e, sobretudo, por seu espírito de disciplina e solidariedade”, declarou.

Ainda segundo a secretária, Pernambuco e o Japão mantêm uma parceria sólida e promissora, marcada pelo diálogo permanente e por iniciativas concretas de cooperação, especialmente na área da saúde.

“São ações que demonstram como a amizade entre nossas instituições gera resultados reais e transforma positivamente a vida das pessoas”, completou.



