Capacitação Recicla+Pernambuco capacita 75 catadores e fortalece cooperativas no Grande Recife Programa estadual oferece formação e equipamentos para profissionalizar gestão dos resíduos sólidos

O Governo de Pernambuco, por meio da Agência CPRH, entregou capacitações e equipamentos a 75 catadores de materiais recicláveis de sete municípios do Grande Recife. As ações integram o programa Recicla+Pernambuco, que busca fortalecer cooperativas, ampliar a coleta seletiva e promover inclusão social.

As formações envolveram temas como gestão de resíduos, segurança do trabalho, triagem e valorização de materiais. Além disso, foram entregues EPIs, balanças, prensas e carrinhos de transporte, beneficiando cooperativas de Olinda, Paulista, Abreu e Lima, Igarassu, Itapissuma, Itamaracá e Recife.

De acordo com o presidente da CPRH, Djalma Paes, o objetivo é “transformar as cooperativas em polos estruturados de reciclagem, aumentando renda, saúde ocupacional e capacidade operacional”.

Impacto ambiental e social

O Recicla+Pernambuco já alcançou centenas de trabalhadores desde sua criação, contribuindo para o crescimento da coleta seletiva e a redução de resíduos destinados a aterros. O programa se soma às ações do Estado para ampliar práticas sustentáveis e promover dignidade aos catadores.

Municípios beneficiados nesta etapa

- Olinda

- Paulista

- Abreu e Lima

- Igarassu

- Itapissuma

- Itamaracá

- Recife



Com informações da assessoria

