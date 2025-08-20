A- A+

Moradia Recife: 128 apartamentos do Habitacional Papa Francisco são entregues para a Comunidade do Pilar A entrega dos habitacionais, que estão localizados no Bairro do Recife, aconteceu na noite de terça-feira (19)

Após anos de espera, o sonho da casa própria virou uma realidade para 128 famílias na Comunidade do Pilar, que está localizada no Bairro do Recife, área central da capital de Pernambuco.

Os apartamentos do Habitacional Papa Francisco, em homenagem ao pontífice que faleceu em abril deste ano, foram entregues pela Prefeitura do Recife na noite dessa terça-feira (19) para os moradores do local.

O conjunto fica nas imediações das ruas Bernardo Vieira de Melo, do Ocidente e de São Jorge e conta com 6,1 mil metros quadrados de área construída.

São quatro blocos de 32 unidades com metragens que variam entre 39,42 m² e 41,75 m², com quatro tipos diferentes de imóveis. Os apartamentos possuem dois quartos, sala de estar, cozinha, área de serviço e banheiro social.

As famílias contempladas pelo Habitacional Papa Francisco já moravam na comunidade e, durante as obras, receberam auxílio-moradia. Outras 128 unidades ainda serão erguidas no local.

Mural em homenagem ao Papa Francisco, que faleceu em abril deste ano, compõe o habitacional da Comunidade do Pilar, no Bairro do Recife, que recebe o nome do pontífice. Foto: Edson Holanda/Prefeitura do Recife

Moradores da Comunidade do Pilar, no Bairro do Recife, aplaudem a entrega dos 128 apartamentos do habitacional Papa Francisco. Foto: Edson Holanda/Prefeitura do Recife

Moradores da Comunidade do Pilar, localizada no Bairro do Recife, comemoram a entrega do habitacional Papa Francisco. Foto: Edson Holanda/Prefeitura do Recife

Entrega do Habitacional Papa Francisco contou com um momento de benção realizado pelo vigário geral da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciano Brito e a presença do prefeito do Recife, João Campos, e o vice-prefeito, Victor Marques. Foto: Edson Holanda/Prefeitura do Recife

Ao todo, a obra recebeu um investimento de R$ 20 milhões, com recursos do Orçamento-Geral da União (OGU), e foi executada pela Autarquia de Urbanização do Recife (URB).

A entrega dos habitacionais ainda teve a presença do prefeito do Recife, João Campos, e um momento de benção realizado pelo padre Damião Silva e pelo vigário geral da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciano Brito.

Patrícia Leite é moradora da Comunidade do Pilar há mais de 20 anos e contou um pouco da emoção em estar se mudando para o habitacional.

“É uma vitória muito grande o dia de hoje, foram 10 anos de espera, poder dar uma qualidade de vida para os filhos com uma moradia digna me deixa muito feliz. Ver esse apartamento lindo aqui me emociona muito”, disse.

Achados arqueológicos

Durante as obras, diversos achados arqueológicos foram encontrados dentro das imediações da Comunidade do Pilar.

Cerca de 40 mil fragmentos foram catalogados até o momento, além de vestígios do Forte de São Jorge, que está sob a Igreja do Pilar, e estruturas do século XVI, como antigas moradias e armazéns. Também foram encontrados indícios de um cemitério na área.

