Edição Recife: 1ª Marcha para Exú será realizada neste domingo De acordo com os organizadores, a marcha é um ato político e simbólico. Neste primeiro ano, o evento terá como lema "Exú não é o diabo"

Com o lema "Exú não é o diabo", o Recife terá, pela primeira vez, a Marcha para Exú. O evento ocorrerá no próximo domingo (24), às 12h, no Marco Zero da Capital Pernambucana.

O ato reúne povos de terreiro, artistas, militantes culturais e toda a sociedade que reconhece a relevância das tradições afro-brasileiras.



O ato também contará com a presença de importantes lideranças religiosas: ialorixás, babalorixás, juremeiros e quimbandeiros.



O evento visa reafirmar a importância da divindade nas religiões de matriz africana e denunciar a intolerância e o racismo religioso.

Com o pensamento de que fé também é cultura, resistência e existência, o multiartista e comunicador Maxwell Lobato, acredita que a marcha é uma forma de enfrentar o fascismo e o racismo com tecnologias ancestrais.

"A arte e a cultura espalham conhecimento. O conhecimento muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Assim, rompem processos de violação e falta de direitos. Essa marcha vai ficar marcada na história como um passo necessário para que o Estado laico seja respeitado e os direitos dos povos tradicionais de terreiro sejam garantidos”, exaltou o comunicador.

De acordo com os organizadores, a marcha é um ato político e simbólico.



A organização reforça que afirmar "Exú não é o diabo" é uma forma de ressaltar a fé e defender o respeito às religiões de matriz africana.



Além da caminhada, o público poderá acompanhar apresentações culturais, música, dança, canto, a presença de bonecos gigantes.

Celebração

A Marcha para Exú coincide com a data em que casas de Candomblé, Jurema, Umbanda e Quimbanda celebram a força desta entidade, reverenciada tanto como orixá do panteão quanto como Exús e Pombogiras da Quimbanda.



Serviço:

1ª Marcha para Exú Recife

Quando: Domingo, 24 de agosto

Horário: 12h

Local: Marco Zero, Recife Antigo

Dress code: preto e vermelho

Mídias Sociais: @macumbaordinaria | @mare_das_almas | @leninejuremeiro





Com informações da assessoria.

