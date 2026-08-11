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Zona Oeste

Recife: 3.500 mil remédios controlados e sem documentação são apreendidos com homem no Cordeiro

Segundo a PM, os remédios apreendidos são de Controle Especial, com proibição de venda sem prescrição formal

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Com o homem foram encontrados aproximadamente 3.500 medicamentos. Alguns deles estavam abertosCom o homem foram encontrados aproximadamente 3.500 medicamentos. Alguns deles estavam abertos - Foto: PMPE/Divulgação

Cerca de 3.500 medicamentos controlados, sem nota fiscal e documentação foram apreendidos com um homem no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, nessa segunda-feira (10).

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o homem foi abordado por agentes do 13º BPM.

Com o homem foram encontrados aproximadamente 3.500 medicamentos. Alguns deles estavam abertos.

"Os remédios apreendidos são de controle especial, com proibição de venda sem prescrição formal, muitos tarja preta", detalhou a PMPE.

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Aos agentes, o homem afirmou não ter notas fiscais e manter outros medicamentos do tipo em casa.

"No imóvel, os policiais localizaram diversas caixas e unidades de produtos farmacêuticos, de diferentes tipos, sem documentação que comprovasse a procedência", ressaltou a corporação.

Todos os remédios apreendidos e o homem foram conduzidos à autoridade policial competente para adoção das medidas cabíveis.

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