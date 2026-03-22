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'OS COMETAS' Recife 489 anos: apresentação de paraquedistas do Exército encanta público na Praia do Pina Militares realizam manobras de precisão, numa altura de aproximadamente 1800 metros

O público que passou pela Praia do Pina, na Zona Sul do Recife, se impressionou com a apresentação da equipe de paraquedistas do Exército Brasileiro ‘Os Cometas’, que realizou manobras de precisão e saltos demonstrativos, na manhã deste domingo (22).

O evento faz parte das comemorações dos 489 anos da capital e da Data Magna de Pernambuco.

No local, além de uma estrutura de palco para receber as autoridades militares e políticas, dois toldos abrigaram o público nas laterais do palanque.

Por volta das 10h, o grupo formado por oito paraquedistas da Brigada de Infantaria Paraquedista do Rio de Janeiro chegou à faixa de areia da praia, onde acontece tradicionalmente o Réveillon do Recife.

Em seguida, fizeram o lançamento da sonda para identificar a direção e intensidade do vento predominante no local e, a partir disso, definir o sentido de lançamento da aeronave para o salto.

Esse momento aconteceu direto de um avião C-95 Bandeirante da Força Aérea Brasileira, orgânica do 1º Esquadrão do 5º Grupo de Aviação, sediado em Natal.

Paraquedistas do Exército realizam salto em homenagem aos 489 anos do Recife. - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Paraquedistas do Exército realizam salto em homenagem aos 489 anos do Recife. - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Paraquedistas do Exército realizam salto em homenagem aos 489 anos do Recife. - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Paraquedistas do Exército realizam salto em homenagem aos 489 anos do Recife. - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Paraquedistas do Exército realizam salto em homenagem aos 489 anos do Recife. - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Paraquedistas do Exército realizam salto em homenagem aos 489 anos do Recife. - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Paraquedistas do Exército realizam salto em homenagem aos 489 anos do Recife. - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Paraquedistas do Exército realizam salto em homenagem aos 489 anos do Recife. - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Começam os saltos

Já na parte final do espetáculo, numa altura de seis mil pés, equivalente a 1.800 metros, os paraquedistas abandonaram o avião portando as bandeiras dos Cometas, do Recife, de Pernambuco, da Brigada de Infantaria de Paraquedistas, do Exército Brasileiro e do Brasil. Essa ligação ressalta a história nacional e o civismo local.

Logo após as bandeiras foram entregues às autoridades presentes no evento. O prefeito João Campos (PSB) recebeu a bandeira da cidade; coronel Peixoto a de Pernambuco; e Milu Megale, secretaria de Turismo e Cultura da cidade, recebeu a bandeira do Brasil.

Pacote de comemorações

Para João Campos, março tem sido um mês de serviços que permeiam a comemoração do aniversário da cidade. Ele pontua que a gestão tem realizado atividades culturais para comemorar. No sábado (21), por exemplo, os céus do Marco Zero do Recife, na área central, foram tomados pelos aviões da Esquadrilha da Fumaça.

“É bom ver várias crianças e as pessoas acompanhando e vendo. É uma coisa diferente. Ninguém está no dia a dia do Recife vendo um paraquedista saltando. A gente não tem isso aqui na cidade. Então, além de ser uma homenagem ao Recife, também é uma oportunidade de as pessoas assistirem algo super diferente”, comentou.

O comandante militar do Nordeste, General Francisco Carlos Machado Silva, explica que ‘Os Cometas’ existe desde 1970 e que é uma equipe altamente especializada nesses tipos de saltos.

“É a demonstração de uma expertise que o Exército tem na área do paraquedismo. Eles vieram especialmente em comemoração aos 489 anos da cidade do Recife, participar dessa homenagem que o Exército faz a esse município que nos acolhe tão bem. Eles participam de competições nacionais e internacionais. Apoiam bastante as expertises da Brigada de Infantaria Paraquedista do Rio de Janeiro, no que diz respeito às doutrinas e equipamentos”, declarou.

Família assistiu tudo

O evento acabou por volta das 10h40, e o casal José Carlos, de 41 anos, e Gleyce de Santana, também 41, trouxe o filho Gael de Santana, de 4 anos, para acompanhar as manobras dos paraquedistas. Eles são de Moreno, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

“A gente não tem sempre a oportunidade de participar de eventos como esse. Fomos para a Esquadrilha da Fumaça, para que Gael conhecesse um pouco mais e ter um pouco mais de aprendizado. Hoje viemos aproveitar o espetáculo que esse povo ofereceu para a gente, explicou José.

“Ele gostou muito. Criou memórias afetivas da melhor maneira possível. Já vai ter história para contar, amanhã, quando chegar na escola”, declarou a mãe do pequeno.

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