Recife 489 anos: corte de bolo reúne pessoas em vulnerabilidade social, em Santo Amaro

A- A+

Muita festa e alegria marcaram o simbólico corte do bolo que marca o aniversário de 489 anos do Recife, nesta quinta-feira (12). A comemoração aconteceu no Centro Integrado de Atenção à População em Situação de Rua do Recife (Cinpop), em Santo Amaro, na área central. A iguaria partida no local era de chocolate, com cobertura de açúcar e pesava 20 quilos.

>> Aniversário de Recife e Olinda: cidades-irmãs carregam legado histórico e personagens urbanos

Veja as imagens



Corte aconteceu no Cinpop, bairro de Santo Amaro | Fotos: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Corte aconteceu no Cinpop, bairro de Santo Amaro | Fotos: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Corte aconteceu no Cinpop, bairro de Santo Amaro | Fotos: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

A festa aconteceu por volta das 13h, atendendo prioritariamente pessoas em situação de vulnerabilidade social. Cada uma recebeu uma fatia com cerca de 100 gramas. Ao mesmo tempo, todos os restaurantes populares mantidos pela gestão distribuíram o mesmo tipo de bolo, totalizando 1.600 quilos da iguaria.

Leia também • Recife assina ordem de serviço para construção da ponte que vai ligar Cordeiro a Casa Forte

Quem prestigiou o encontro foi o prefeito João Campos (PSB). Ele afirmou que há motivos suficientes para comemorar a idade nova da capital mais antiga do Brasil. O gestor ressaltou também os cuidados que a cidade tem oferecido às pessoas em situação vulnerável.

“Muitos serviços são oferecidos aqui como banheiros, higiene pessoal, escuta de psicólogos, salas de emprego e muito mais. Estou muito feliz em poder comemorar o aniversário da cidade no meu quinto ano de gestão e poder fazer uma maratona de entregas. Nos próximos dias, serão mais de 40 inaugurações de grandes obras”, disse ele.

Entregas

Mais cedo, João Campos participou de uma maratona de entregas da cidade. Às 9h, ele esteve na aula inaugural do Programa CNH Social Recife, reunindo, no Teatro de Santa Isabel, no centro da cidade, os 300 beneficiários contemplados na primeira edição da iniciativa.

Logo depois, às 10h, entregou o Núcleo de Desenvolvimento Integral (NDI) Fisioterapeuta Antônio Nogueira de Amorim, na Boa Vista. A unidade foi requalificada e ampliada. Agora passa a contar com um Centro TEA, o sétimo da rede municipal e o maior já implantado pela cidade.

Às 11h, João Campos assinou a ordem de serviço para construção da ponte Cordeiro-Casa Forte, integrando um conjunto de intervenções no complexo viário da III Perimetral. O equipamento é a maior ponte já construída na cidade nos últimos 40 anos.

Despedida?

Questionado se este seria a última comemoração dele como prefeito da cidade, dada a possibilidade de uma candidatura ao Governo de Pernambuco, Campos foi categórico em mostrar satisfação e o dever de missão cumprida.

“Tenho sentimento de que estou cumprindo minha tarefa e que estou fazendo o dever de casa com sorriso no rosto, alegria e muito feliz. Estou animado com o futuro que nos espera e certo de que o Recife merece muitos anos de investimento na periferia, com creches sendo construídas, hospitais sendo inaugurados, pontes construídas e o povo sendo bem cuidado. Isso é o mais importante”, complementou.

Enquanto isso, a fila das pessoas que queriam provar o bolo de chocolate com a inscrição ‘Recife 489 anos’ só crescia. Entre elas, estava Maria do Carmo, de 48 anos. Ela vive em situação de rua e tem esquizofrenia. Atendida pelo Cinpop desde janeiro deste ano, Maria disse à reportagem da Folha que o bolo estava muito gostoso.

Maria recebeu uma fatia do bolo | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

“Está gostoso, mas eu confesso que queria comer mais. Será que eu vou poder pegar outro pedacinho? Um bolinho de chocolate nunca é demais. Esperei demais por esse momento. Foi muito difícil chegar até aqui e comemorar os 489 anos do Recife”, comentou ela.

Veja também