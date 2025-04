Recife: 9º Conecta Comunidade, da FICR, oferece ações e serviços gratuitos à população

A- A+

Com uma série de serviços gratuitos, a 9ª edição do Conecta Comunidade será realizada entre desta terça-feira (8) até a quinta-feira (10), na sede da Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife (FICR), no bairro da Iputinga, na Zona Oeste do Recife.

O evento, aberto ao público, oferece uma série de serviços gratuitos nas áreas de empregabilidade, saúde, saúde mental, orientação jurídica, recreação infantil e oficinas educativas.

A abertura ocorre nesta terça-feira (8), das 9h às 11h e das 18h às 20h. Um dos destaques é a Arena de Empregabilidade, que contará com a presença da Agência do Trabalho do Recife, Abre, CIEE, Nudep e IEL.

Serão ofertadas vagas de emprego e estágio, além de orientações para elaboração de currículos e simulações de entrevistas.

Além disso, haverá serviços de saúde, como aferição de pressão arterial e teste de glicemia, escuta psicológica na Arena de Saúde Mental, orientações jurídicas com foco em Direito de Família e atividades recreativas voltadas ao público infantil, incluindo teatro de fantoches.

Nos dias 9 e 10 de abril, a programação se concentra na Arena de Educação, com oficinas conduzidas por professores e especialistas da FICR. Os temas incluem uso do LinkedIn para negócios, preparação para entrevistas de emprego, normas da ABNT, saúde mental, direito condominial e combate às arboviroses.

Confira as oficinas da Arena Educação:

09/04 (quarta-feira)

14h: Uso do Linkedin para impulsionar o negócio

14h: Orientações sobre normas da ABNT

16h: Como se preparar para conquistar um novo emprego - dicas essenciais para entrevistas

16h: Saúde mental e emoções

19h: Direito Condominial

10/04 (quinta-feira)

10h: Combate às arboviroses

19h: Como dar um pontapé no seu negócio

As inscrições para as oficinas estão disponíveis no site: www.ficr.catolica.edu.br.

Serviço

9º Conecta Comunidade

Endereço: Avenida Caxangá, 3841, Iputinga

Data: 8, 9 e 10 de abril

Horário: 9h às 11h e das 18h às 20h



