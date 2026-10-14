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CURSOS Recife abre 360 vagas em cursos para mulheres empreenderem na Copa do Mundo Feminina e no Natal Programação será realizada no Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida, com formações que variam entre quatro e 60 horas-aula

A prefeitura do Recife abriu inscrições para cursos e oficinas no Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida, localizado no Bairro do Recife, área central.

As formações são ofertadas exclusivamente para mulheres que tenham a partir de 16 anos e residam na capital pernambucana. A programação é voltada para o empreendedorismo no Natal e na Copa do Mundo Feminina de 2027, que terá a cidade como uma das sedes.

Segundo a prefeitura, os cursos ofertados reúnem áreas como gastronomia, moda, costura, fotografia e produção audiovisual, com cursos de curta e média duração, entre quatro e 60 horas, com vagas limitadas por formação.

"A proposta é incentivar o desenvolvimento de novas habilidades, fortalecer o empreendedorismo e ampliar as possibilidades geração de renda para as mulheres recifenses", afirmou a gestão municipal, em comunicado enviado à imprensa.

Entre as formações com foco na Copa do Mundo Feminina, estão: Comida de rua em jogo, Moda em campo, Petiscos para o dia de jogo, Drinks para o bar do estádio, Combo gourmet do torcedor e Acessórios para a Copa do Mundo Feminina.

A programação também inclui cursos voltados à produção natalinas como roupas e acessórios para festas de fim de ano e comidas da época.

Como se inscrever e requisitos

As inscrições seguem abertas até a próxima segunda-feira (19), por meio do aplicativo Conecta Recife. As aulas começam no dia 22.

As inscritas receberão a confirmação da vaga a partir do dia 20 de outubro, e os remanejamentos serão realizados a partir do dia 22.

Para as participantes de 16 e 17 anos, é necessário apresentar autorização dos responsáveis legais.

Cursos trazem formações para mulheres empreenderem durante as festas de fim de ano e na Copa do Mundo de 2027 | Foto: PCR/Divulgação

Centro Marta Almeida

Localizado na Rua do Bom Jesus, 147, no Bairro do Recife, o Centro Marta Almeida funciona de terça-feira a sábado, das 8h às 17h, e aos domingos, das 10h às 18h.

Além das atividades formativas, o espaço possui uma exposição permanente sobre as conquistas das mulheres do Recife e um ponto de leitura aberto ao público, com mais de 95% do acervo composto por livros de autoria feminina. As demais obras abordam questões relacionadas às mulheres.

Veja, abaixo, a lista completa dos cursos e oficinas, com vagas e carga horária e cronograma:

Curso 60h: Comida de Rua em Jogo: Gastronomia para Eventos Esportivos

Terça e Quinta ou Quarta e Sexta- Tarde (24 vagas)

Curso 60h: Natal Fashion: roupas e acessórios para festas de fim de ano

Terça e Quinta- Manhã ou Tarde (24 vagas)

Curso 60h: Vire Influencer do Seu Negócio

Terça e Quinta- Manhã ou Tarde (20 vagas)

Curso 60h: Fotografia: dos fundamentos ao mercado

Quarta e Sexta- Manhã ou Tarde (20 vagas)

Curso 60h: Moda em campo: Empreendedorismo para a Copa Feminina 2027

Quarta e Sexta- Manhã ou Tarde (24 vagas)

Curso 60h: Comidas natalinas

Terça e Quinta ou Quarta e Sexta- Manhã (24 vagas)

Minicurso 12h: Bordado para iniciantes

04, 05 e 06 de novembro - Manhã (12 vagas)

Oficinas (4 horas):

31/10 - Manhã:

Oficina: Oficina figurino de cinema moda que conta histórias (12 vagas)

Oficina: Auto Retrato e identidade (Vagas direcionadas para COMPAZ)

31/10 - Tarde:

Oficina: Meu Negócio, Minha Voz: Como se Comunicar e Divulgar pelo Celular (10 vagas)

Oficina: Enfeites Natalinos (12 vagas)

07/11 - Manhã:

Oficina: Introdução ao tingimento natural (12 vagas)

Oficina: Fotografando produtos para instagram (10 vagas)

Oficina: Panetone (12 vagas)

07/11 - Tarde:

Oficina: Petiscos para dia de jogo: Calabresa, iscas de frango, queijo coalho empanado e molho (12 vagas)

Oficina: Acessórios para a Copa do Mundo Feminina FIFA 2027 (10 vagas)

Oficina: Use IA para otimizar seu negócio (12 vagas)

14/11 - Manhã:

Oficina: Auto Retrato e identidade (Vagas direcionadas para COMPAZ)

Oficina: Panetone Salgado (12 vagas)

14/11 - Tarde:

Oficina: Bar do estádio - Drinks rápidos: Caipirinha, caipifrutas, mojito, drink sem álcool (12 vagas)

Oficina: Saia transpassada (12 vagas)

Oficina: Vídeo fácil para quem nunca editou (12 vagas)

28/11 - Manhã:

Oficina: Chocotone (12 vagas)

Oficina: A moda streetwear e upcycling como ferramentas de criação (12 vagas)

28/11 - Tarde:

Oficina: Combo Gourmet do Torcedor: Mini burguer, batata e molho (12 vagas)

Oficina: Confecção de pochete para Carnaval (12 vagas)

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