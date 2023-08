Recife abre 5ª Conferência Municipal da Juventude neste sábado (5); saiba mais

A- A+

A 5ª Conferência Municipal de Juventude do Recife teve início neste sábado (5), com a promessa de fortalecer as políticas públicas voltadas para os jovens da cidade. O evento, realizado pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria Executiva de Juventude (Sejuv), faz parte das comemorações do Mês da Juventude, que acontece durante agosto.

A conferência reúne cerca de 200 jovens delegados e as atividades seguem até este domingo (6), quando ocorrerá a plenária final para apresentação de moções e encaminhamentos. Os temas em discussão incluem Cidadania e Participação Social/Diversidade e Igualdade, Desporto e Lazer/Cultura, Saúde, Território e Mobilidade/Sustentabilidade e Meio Ambiente, Educação, Segurança Pública e Acesso à Justiça, Comunicação e Liberdade de Expressão/Profissionalização, Trabalho e Renda.

Na cerimônia de abertura, o secretário executivo de Juventude do Recife, Marcone Ribeiro, expressou sua satisfação em reunir tantos jovens em um evento tão importante. Ele destacou a relevância do compromisso do governo com a juventude brasileira e enfatizou que a conferência é apenas o começo da contribuição para a efetivação e fortalecimento das políticas públicas no Recife.

Os jovens delegados que foram eleitos nas pré-conferências realizadas ao longo de julho em todos os territórios da cidade também tiveram participação ativa na conferência, trazendo suas perspectivas e demandas para o centro das discussões.

"É deste evento que vão sair quais são as políticas públicas para os jovens que o município vai tratar. E somos nós, jovens recifenses, estudantes, pretos, periféricos, que estamos aqui, hoje, que vamos monitorar essas políticas. Vamos juntos!", reforçou Roberta Pontes, conselheira municipal da Juventude e membro da comissão organizadora da Conferência

