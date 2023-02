A- A+

Carnaval 2023 Recife abre Casa do Pequeno Folião para acolher filhos de catadores e ambulantes Espaço funcionará até a Quarta-Feira de Cinzas, em escola no Pilar

Filhos de autônomos e catadores que vão trabalhar durante o Carnaval do Recife poderão ser acolhidos na Casa do Pequeno Folião. O espaço irá receber 50 crianças de 0 a 6 anos de idade, filhos de catadores e ambulantes que foram previamente cadastrados.

A casa, que vai oferecer um lugar seguro, com atenção especializada, funcionará em horário integral na Escola Municipal Nossa Senhora do Pilar, no Bairro do Recife, a partir das 17h da sexta-feira (17) até a Quarta-feira de Cinzas (22).

"Muitas pessoas que vão trabalhar no Carnaval e que estão em situação de vulnerabilidade não têm onde deixar seus filhos e filhas pequenos. Então, para as crianças de 0 a 6 anos, filhos dos catadores, trabalhadores informais, ambulantes, a gente está fazendo uma busca ativa e colocando à disposição esse equipamento, que fica localizado numa creche escola”, detalhou o prefeito do Recife, João Campos.

Durante os dias de acolhimento, as crianças terão direito a seis refeições diárias, que incluem café da manhã, almoço, jantar e três lanches. Como o espaço funciona em horário integral, também haverá estrutura para as crianças dormirem.

Além disso, haverá áreas de convivência para a realização de atividades lúdico-pedagógicas e de lazer.

Crianças serão acolhidas no espaço (Foto: Rodolfo Loepert/PCR)

Ao todo, cerca de 90 profissionais das áreas da educação, saúde e assistência social devem trabalhar na Casa do Pequeno Folião. A alimentação será preparada na cozinha da escola sob orientação direta de nutricionistas.

Uma equipe composta por psicólogos e assistentes sociais estará disponível para prestar todo apoio e suporte necessário às crianças e suas famílias. A Guarda Municipal do Recife vai garantir a segurança dos acolhidos e dos funcionários.

