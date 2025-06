A- A+

CIDADE Recife abre credenciamento de psicólogos para avaliação de guardas que vão portar armas Edital publicado no Diário Oficial prevê cadastro de até 350 profissionais para exames psicológicos exigidos no processo de armamento da Guarda Civil

A Prefeitura do Recife deu mais um passo no processo de armamento da Guarda Civil Municipal (GCMR) com a publicação, no último sábado (14), de um edital de credenciamento para psicólogos.

A medida, conduzida pela Secretaria de Ordem Pública e Segurança (SEOPS), busca formar um cadastro com até 350 profissionais aptos a realizar exames de aptidão psicológica para o manuseio de armas de fogo pelos agentes da GCMR.

O credenciamento é direcionado a psicólogos habilitados pela Polícia Federal, conforme prevê a Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) e regulamentos específicos.

Esses profissionais devem aplicar e analisar testes psicológicos, fazer entrevistas individuais e emitir laudos com pareceres conclusivos sobre a aptidão dos agentes para portar arma.

O chamamento dos credenciados ocorrerá conforme a demanda, por meio de sorteio, dentro do banco de profissionais habilitados.

A exigência da avaliação psicológica é uma das etapas para o uso de armamento por guardas municipais. Para dar andamento ao processo, a Prefeitura também precisa firmar convênio com a Polícia Federal, além de manter corregedoria e ouvidoria específicas para a Guarda.

No Recife, o armamento começará pelo Grupo Tático de Operações (GTO) da GCMR. A gestão municipal afirma que todos os agentes que vierem a portar armas deverão utilizar câmeras corporais.

Os profissionais interessados em participar do credenciamento devem se cadastrar pelo site www.licitardigital.com.br, na aba “Adesão - Adesão fornecedor”.

O edital está disponível no Diário Oficial do Município do dia 14 de junho de 2025, e o prazo para adesão é de 30 dias a partir da publicação.

Veja também