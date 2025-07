A- A+

Feriado Recife: confira o que abre e o que fecha no feriado de Nossa Senhora do Carmo, nesta quarta (16) Feriado altera funcionamento de diversos serviços na capital pernambucana

A cidade do Recife celebra, nesta quarta-feira (16), o dia de Nossa Senhora do Carmo, padroeira da capital pernambucana.

A data é feriado municipal na cidade e, por isso, altera o funcionamento do comércio, shoppings, bancos e serviços públicos na cidade.

Como a celebração é municipal, os estabelecimentos situados nas demais cidades da Região Metropolitana do Recife (RMR), como os shoppings centers, continuam funcionando normalmente.

A Folha de Pernambuco listou abaixo como ficam os horários dos principais estabelecimentos comerciais e serviços durante este feriado. Confira:

Comércio do Recife

O comércio do Recife funcionará de maneira facultativa nesta quarta, feriado municipal de Nossa Senhora do Carmo. Ou seja: fica a critério de cada estabelecimento decidir se vai ou não abrir e o horário que abre e fecha. Já os shopping centers da cidade abrirão com horário especial. A informação é da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife).

Shoppings

RioMar Shopping

O RioMar Recife funcionará em horário especial das 12h às 21h.

Shopping Recife

O Shopping Recife funcionará em horário especial das 12h às 21h. O cinema segue conforme a programação.

Shopping Boa Vista

O Shopping Boa Vista funcionará em horário especial das 10h às 19h. O cinema e a Game Station seguem conforme a programação.

Shopping Tacaruna

O Shopping Tacaruna funcionará em horário especial das 12h às 21h.

Plaza Shopping

O Plaza Shopping funcionará em horário especial das 12h às 21h. O cinema segue conforme a programação.

Shopping ETC

O Shopping ETC funcionará em horário especial das 12h às 18h. O cinema segue conforme a programação.

Shopping Afogados

O Shopping Afogados funcionará em horário especial das 9h às 18h.

Home Center

O Home Center Ferreira Costa da Imbiribeira e da Tamarineira funcionará em horário especial das 9h às 18h.

O Centro Automotivo dessas unidades também funcionará com horários diferenciados: na Imbiribeira, das 9h às 16h, e na Tamarineira, das 9h às 17h.

Bancos

O Sindicato dos Bancários de Pernambuco informou que todos os bancos no Recife estarão fechados durante o feriado de Nossa Senhora do Carmo.

Serviço público no Recife

Edifício-sede: O edifício-sede da Prefeitura do Recife (PCR) estará fechado nesta quarta. As atividades do prédio, incluindo o atendimento ao público, serão retomadas normalmente na quinta-feira (17).

Saúde: Os serviços de urgência, emergência e internação da rede municipal de saúde funcionarão 24 horas durante o feriado de Nossa Senhora do Carmo, por meio das unidades: policlínicas Agamenon Magalhães (Afogados) e Amaury Coutinho (Campina do Barreto); policlínicas e maternidades Professor Barros Lima (Casa Amarela), Professor Bandeira Filho (Afogados) e Professor Arnaldo Marques (Ibura), e hospitais pediátricos Maria Cravo Gama (Areias) e Helena Moura (Tamarineira). Além disso, também estarão abertas as unidades da rede complementar Fundação Altino Ventura (Boa Vista) e Hospital Maria Lucinda (Parnamirim).

As vacinas contra Covid-19, influenza e atualização de caderneta de vacinação estarão disponíveis durante o feriado. A população poderá ter acesso aos imunizantes nos Centros de Vacinação nos shoppings Recife (12h às 19h), RioMar (12 às 19h) e Boa Vista (10h às 19h).

O Hospital da Mulher do Recife (Curado) estará aberto para partos de risco habitual e de alto risco, além de emergências ginecológicas e obstétricas. O Centro de Atenção à Pessoa Vítima de Violência Sony Santos, anexo ao hospital, estará realizando atendimento multiprofissional voltado para mulheres cis e trans e homens trans com útero vítimas de violência.

Já o Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife (CVA) terá plantão para atendimento de emergências envolvendo animais que ofereçam risco à saúde pública, podendo ser acionado das 8h às 17h, por meio do telefone 3355-7712.

Cultura: O Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (Mamam), o Paço do Frevo e o Teatro Hermilo Borba Filho, todos na área central do Recife, contarão com programação cultural e teatral neste feriado.

Em cartaz no Teatro Hermilo Borboa Filho, a Semana Hermilo convida para duas atividades gratuitas nesta quarta: às 19h, vai ter roda de conversa com o tema “Cena épica segundo Brecht e Hermilo Borba Filho”, com o professor Marcondes Lima. Logo em seguida, a partir das 20h, haverá a sessão do espetáculo “Tudo de novo no front”, de Fernando Arrabal, com direção coletiva dos alunos de Licenciatura em Teatro da UFPE.

No Mamam, na Boa Vista, estará em cartaz a Colônia de Férias do museu, com duas atividades, das 13h30 às 16h30: as oficinas de confecção de bonecas e bandeiras “Abayomi: tecido e memória” e “Bandeiras de Outro Brasil”. Informações e inscrições podem ser acessadas aqui.

O Paço do Frevo funcionará em expediente normal, das 10h às 17h, convidando à celebração do ritmo declarado patrimônio cultural da humanidade e do Brasil. Os ingressos custam R$10 e R$5 (meia).

Mulher: Neste feriado, a maioria dos equipamentos da Secretaria da Mulher do Recife também estará fechada. As seguintes exceções são o Centro de Referência Clarice Lispector, em Santo Amaro, que funciona 24 horas por dias, e o Serviço Especializado Regionalizado (SER) Clarice Lispector, em Areias, aberto das 7h às 19h.

Turismo: O programa de sensibilização turística do município, o Olha!Recife, funcionará no feriado de Nossa Senhora do Carmo com o roteiro a pé. A caminhada pelo Bairro do Recife conhecendo os principais pontos turísticos terá saída às 9h, da Praça do Arsenal. Clique aqui para se inscrever.

No feriado municipal, não haverá a ciclofaixa de turismo e lazer da cidade.

Assistência Social e Combate à Fome: Os Restaurantes Populares Josué de Castro e Naíde Teodósio, o Centro Popinho, o Abrigo Noturno Irmã Dulce, as casas de acolhimento e o Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua (SEAS) funcionam normalmente durante o feriado. Já o Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional do Recife (Cresan), o Banco de Alimentos do Recife, a Cozinha Gurupé e a sala da Política sobre Drogas, no térreo da Prefeitura, estarão fechados.

Também não funcionarão os Centros de Referência da Assistência Social (Cras), os Centros de Referência Especializados da Assistência Social (Creas), a Central de Cadastro Único e os Centros POP.

Direitos Humanos e Juventude: As pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida que estiverem no Recife durante o feriado poderão contar com o projeto Praia sem Barreiras como opção de lazer. A iniciativa, que oferece banho de mar assistido, funciona das 8h às 13h, na Praia de Boa Viagem, na altura da Rua Bruno Veloso. Em caso de chuva intensa ou maré alta durante o dia, o serviço pode ser suspenso.

Já o Centro de Referência em Direitos Humanos Margarida Alves e o Centro de Referência em Cidadania LGBTI+ estarão fechados durante o feriado.

Mercados e feiras: As feiras livres e os mercados públicos da cidade funcionarão em horário reduzido, das 6h às 13h. As praças de alimentação, no entanto, seguirão funcionando após esse horário.

Hospital Veterinário do Recife: O Hospital Veterinário do Recife (HVR) funcionará em esquema de plantão para urgências e emergências, das 7h às 13h.

Parque de Esculturas: O Parque de Esculturas Francisco Brennand estará fechado em virtude do feriado.

Rede Compaz: A Rede Compaz e as Bibliotecas da Paz estarão fechadas nesta quarta-feira. A exceção é o Ponto de Leitura do Parque Treze de Maio, no bairro da Boa Vista, que funcionará das 9h às 18h.

Trânsito: Os serviços oferecidos na sede da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) de atendimento às pessoas idosas, gestantes e com deficiência, aos taxistas e aos usuários que desejam recorrer das multas serão suspensos nesta quarta-feira. Já os serviços de monitoramento de tráfego e de fiscalização prestados pelos agentes de trânsito funcionarão normalmente durante o feriado, assim como o teleatendimento 24h, no qual o cidadão pode acionar a CTTU gratuitamente através do 0800.081.1078.

Esportes: O Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão) estará fechado, assim como as unidades da Academia Recife.

Agências de emprego, salas de empreendedorismo e escolas profissionalizantes: Não haverá atendimento ao público nesta quarta-feira. Os serviços retornam na quinta-feira (17), normalmente.

Ouvidoria Geral: Não haverá atendimento presencial e telefônico durante o feriado municipal. Estarão disponíveis todos os demais canais: email ([email protected]); App Conecta e Portal da Ouvidoria (https://ouvidoria.recife.pe.gov.br/).

Procuradoria da Fazenda Municipal: Não haverá expediente durante o feriado.

Procon Recife: O órgão de defesa do consumidor não terá expediente nesta quarta. Para o registro de reclamações e denúncias nesta data, os consumidores poderão utilizar o canal digital através do site procon.recife.pe.gov.br.

TJPE

Em virtude do feriado municipal, as unidades judiciárias de 1º e 2º Graus do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) funcionarão em esquema de plantão. O atendimento, que acontece de modo remoto, será realizado das 13h às 17h, sendo voltado para as demandas de urgências de caráter cível e criminal, como habeas corpus, mandados de segurança e medidas cautelares, entre outros.

