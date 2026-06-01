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SÃO JOÃO Recife abre inscrições gratuitas para concurso de Rei e Rainha do Milho voltado a idosos Competição premiará vencedores com R$ 2 mil; interessados de 60 anos ou mais podem se inscrever até 5 de junho

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude (SDHJ), está com inscrições abertas para a segunda edição do Concurso Rei e Rainha do Milho 60+.



O evento, voltado a pessoas com 60 anos ou mais, acontecerá no dia 9 de junho, no Círculo Militar do Recife, localizado no bairro da Boa Vista. Os interessados têm até o dia 5 de junho para efetuar a inscrição gratuita.



Para competir, além de ser pessoa 60+, é preciso apresentar uma declaração de participação ativa em grupos de convivência de pessoas idosas, Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), Academias da Cidade ou estar inscrito no Centro de Convivência da Pessoa Idosa Maria da Conceição Guedes Pereira.



No ato de inscrição, também é necessário apresentar comprovante de residência do Recife, cópia do RG ou CNH, cópia do CPF, declaração de participação emitida pela instituição de origem e comprovante de dados bancários de titularidade do próprio candidato.



O cadastro deve ser feito presencialmente na Gerência da Pessoa Idosa, localizada no edifício-sede da prefeitura, das 9h às 16h.

Concurso Rei e Rainha do Milho 60+. Foto: Edson Holanda

Durante o concurso, os participantes serão avaliados por uma comissão julgadora que analisará critérios como postura, elegância, simpatia, desenvoltura na passarela e desempenho na dança ao som de ritmos juninos. Os eleitos como Rei e Rainha receberão uma premiação de R$ 2 mil cada.

Segundo o secretário de Direitos Humanos e Juventude, Marco Aurélio Filho, a iniciativa apoia o envelhecimento ativo. “Valorizar as pessoas idosas também significa garantir que elas tenham acesso à convivência às expressões culturais que fazem parte da nossa identidade", apontou.

Mais informações podem ser obtidas com a Gerência da Pessoa Idosa, através dos telefones (81) 3355-8534 ou (81) 99285-1317. O regulamento completo também foi publicado no Diário Oficial do Município.

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