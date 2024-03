Recife abre inscrições para cadastro de prédios interessados em receber um megamural

A- A+

Ainda como parte das celebrações de aniversário do Recife, a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria Executiva de Inovação Urbana, lançou uma iniciativa voltada para os moradores de edifícios com fachadas cegas, ou seja, sem janelas, da cidade.



Até o próximo dia 15 de abril deste ano, os cidadãos terão a oportunidade de cadastrar os prédios onde moram para receber um megamural que celebra a diversidade de ritmos, a riqueza histórico-cultural e o potencial criativo dos recifenses.

De acordo com a Secretária Executiva de Inovação Urbana, Flaviana Gomes, os megamurais têm se tornado verdadeiros cartões-postais para a cidade, além de revitalizarem a fachada dos edifícios. Segundo Flaviana, a secretaria já entrou em contato com muitos edifícios, mas não obtiveram sucesso.



"Temos muitos projetos lindos esperando a liberação dos prédios. Queremos que todo recifense saiba que pode contribuir para o embelezamento da cidade através da arte urbana. É só o síndico autorizar que a gente faça uma vistoria técnica e, se for viável, já liberamos para os artistas".

Os interessados em participar podem preencher o formulário online disponível no link da bio do @inovacaourbana, ou no site bit.ly/megamuraisrecife. A equipe responsável pela execução dos megamurais analisará as inscrições e agendará as visitas técnicas, desde que o edifício atenda aos critérios prévios, tais como a ausência de abertura na fachada, acesso à cobertura do edifício e uma empena com tamanho mínimo de 200m².





Cidade da Música

Desde 2023, o Recife tem ganhado ainda mais cor e arte com a chegada de seis novos megamurais na cidade, que prestam homenagem às nações de maracatu, ao frevo, côco e ao brega, exaltando figuras emblemáticas como Naná Vasconcelos, Aurinha do Côco e Reginaldo Rossi. A iniciativa é fruto do primeiro edital público de Pernambuco, promovido pela Prefeitura do Recife, através da Secretaria Executiva de Inovação Urbana, que tem como objetivo transformar os prédios da cidade em obras de arte. O tema do edital, 'Recife Cidade da Música', busca celebrar a vocação da cidade para esta linguagem artística e o ingresso do Recife na Rede de Cidades Criativas da UNESCO, na categoria de música.

Edital megamurais

Ao todo, foram classificados 24 projetos que retratam através da arte o tema “Recife Cidade da Música”, dois deles já foram concluídos e um está em andamento. A contratação para execução dos megamurais depende da disponibilidade de realização e capacidade técnica do proponente conforme exigência do edital, bem como à disponibilidade orçamentária durante o tempo da vigência. O valor pago pelos serviços prestados é de R$ 75 mil, correspondente ao tamanho padrão da empena de 200m² a 400m². Ficando sob a responsabilidade do proponente credenciado a totalidade dos custos referentes ao planejamento e a execução das intervenções artísticas em empenas cegas (fachadas sem aberturas) de edifícios de visibilidade pública no Recife.

Dois anos de "Colorindo o Recife"

A Prefeitura do Recife também convoca os artistas credenciados no Programa Colorindo o Recife para uma reunião de balanço dos últimos dois anos do programa, nesta segunda-feira (18), às 18h30, no auditório do SENAC, na Rua do Apolo, nº 235, Bairro do Recife. O objetivo é fazer uma avaliação geral e discutir melhorias para o próximo edital, que será lançado em breve.

Todos os artistas credenciados no edital divulgado em 2022 para realizar painéis ou oficinas de graffiti podem compartilhar suas experiências, dúvidas e sugestões no formulário divulgado no Instagram da Secretaria (@inovacaourbana) ou pelo site https://bit.ly/colorindo2anos. As contribuições recebidas serão analisadas e pautadas na reunião.

O Edital do Colorindo o Recife completará dois anos de vigência em abril. Esse edital foi construído com a participação dos artistas de graffiti e muralismo da Região Metropolitana do Recife, e passou por uma série de reuniões abertas e consulta pública. Como resultado, foram conquistadas várias melhorias, como o aumento do cachê dos artistas, que passou de R$ 5 mil para R$ 6,5 mil na categoria de painéis e de R$ 2 mil para R$ 6,5 mil na categoria de oficinas. Foi realizado um sorteio público para a formação da lista de credenciamento, dando prioridade aos artistas que nunca participaram do programa e formação dos blocos de inexigibilidade seguindo critérios de paridade de gênero e diversidade racial/étnica para pessoas negras, pardas e indígenas.

Requalificação dos espaços urbanos

O programa Colorindo o Recife, tem como objetivo promover a requalificação dos espaços urbanos da cidade através do graffiti, e valorizar os artistas locais que já vem utilizando a arte como instrumento de transformação social. O objetivo é tornar o Recife a maior galeria de arte urbana do mundo, com o protagonismo dos artistas, principalmente na construção, no aprimoramento e nas decisões da política pública de arte urbana da cidade de forma coletiva.

