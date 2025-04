Recife abre inscrições para o Hacker Cidadão 13.0, maratona de tecnologia voltada a soluções urbanas

A- A+

Estão abertas, até o dia 4 de maio, as inscrições para o Hacker Cidadão 13.0, uma maratona de inovação e programação promovida pela Prefeitura do Recife.

O evento, que chega à sua 13ª edição, acontece nos dias 8, 9 e 10 de maio, no Instituto de Ciência e Tecnologia do Senac Pernambuco, no Bairro do Recife, e reúne participantes de diversas áreas com um objetivo em comum: criar soluções tecnológicas para desafios urbanos.

As inscrições são individuais e devem ser feitas pela plataforma Coreto. Durante o evento, os participantes formarão equipes de três a seis pessoas, favorecendo a troca de conhecimentos entre participantes com perfis distintos.

Aberto a pessoas a partir de 18 anos, o Hacker Cidadão recebe estudantes, profissionais das áreas de TI, design, comunicação, negócios, ciência de dados, saúde, educação, urbanismo, sustentabilidade e qualquer cidadão interessado em contribuir com o desenvolvimento urbano. Não é necessário ter experiência prévia em hackathons.

Este ano, o evento propõe quatro desafios estratégicos alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS):

Saúde digital: Estratégias de monitoramento e apoio ao autocuidado de pessoas com hipertensão e/ou diabetes.

Gestão de resíduos: Soluções para combater o descarte irregular de resíduos sólidos urbanos.

Segurança alimentar e economia circular: Tecnologias para reduzir o desperdício de alimentos e reaproveitá-los em benefício de populações em situação de vulnerabilidade.

Inclusão e acessibilidade: Tecnologias assistivas voltadas à autonomia de pessoas cegas ou com baixa visão.

As equipes vencedoras de cada categoria receberão R$ 5 mil em premiação, além da possibilidade de firmar contratos com a administração pública no valor de até R$ 1,6 milhão.

Também serão incluídas automaticamente na próxima etapa do programa de aceleração Eita! Recife, voltado ao apoio técnico e incubação de soluções com potencial de impacto social.

Durante os três dias de maratona, os participantes terão acesso a mentorias técnicas, espaços de cocriação e diálogos com especialistas em áreas como tecnologia, urbanismo, sustentabilidade, saúde e inclusão.

A proposta é fomentar o uso ético da tecnologia em prol da melhoria da qualidade de vida da população recifense.

A iniciativa é organizada pela Secretaria de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia e pela Empresa Municipal de Informática (Emprel).

Serviço:

Evento: Hacker Cidadão 13.0

Data: 8, 9 e 10 de maio de 2025

Local: Instituto de Ciência e Tecnologia SENAC/PE – Rua do Apolo, 235, Bairro do Recife

Inscrições: Até 4 de maio de 2025, pelo site https://coreto.recife.pe.gov.br

Site oficial: https://hackercidadao.recife.pe.gov.br.



Veja também