A- A+

URBANISMO Recife abre licitação para instalar 42 mil placas de rua em todas as vias da cidade Prazo para finalização do serviço varia entre um e sete anos, a partir da assinatura do contrato

Recife abriu, a partir de publicação no Diário Oficial desse sábado (4), o edital de licitação para implementar 42 mil placas de rua em todas as vias da cidade. Ao todo, o investimento é de R$ 4,9 milhões.



A empresa que vencer o processo ficará responsável por fornecer, implementar e gerir todos os equipamentos. A previsão para conclusão do serviço, de acordo com a gestão, varia entre um a sete anos a partir da assinatura do contrato.

Além das 42 mil placas de rua, estão previstas, ainda, mais 420 placas de sinalização turística e 3.708 mil metros de direcionadores de pedestres. Também devem ser instaladas 188 placas de monumentos, 24 mapas gerais e 20 placas do Circuito da Poesia, aproximadamente.



As placas são "elementos cruciais para a orientação e comunicação eficaz no espaço urbano, desempenhando um papel fundamental na vida cotidiana dos cidadãos e no fomento ao turismo local", diz prefeitura.

Ruas bem identificadas também podem proporcionar facilidade à população para receber correspondências em suas casas. Esses direcionadores de pedestres também são importantes, como um mecanismo de proteção para as pessoas que cruzam as vias.



Sensores

O edital também prevê a instalação de sensores de nível d’água em 50 pontos estratégicos do Recife, visando a combater os altos e corriqueiros registros de alagamentos em dias de chuva, problema de longa data da capital. Os equipamentos são utilizados para verificar e transmitir informações sobre acúmulo de água nas vias. Isso pode auxiliar, de acordo com a prefeitura, os trabalhos do Centro de Operações Recife (COP) no monitoramento do município nas ocasiões de chuvas.

Durante o período de vigência do contrato, a prefeitura projeta que investimentos futuros da empresa cheguem a mais de R$ 125 milhões. O valor seria assumido inteiramente pela concessionária.



Todos projetos - das placas sinalizadoras e dos sensores - é coordenado pela Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital (SEPLAGTD).

Veja também

ELEIÇÕES Eleitor tem dois dias para regularizar título e poder votar nas eleições municipais de 2024