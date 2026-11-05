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ENSINO Recife abre matrículas de estudantes novatos para a rede municipal de ensino em 2027 Processo segue até o dia 10 de dezembro e adota o formato 100% online nas primeiras etapas

A Prefeitura do Recife deu início, nesta quinta-feira (5), ao processo de manifestação de interesse e cadastro para as vagas na rede municipal de ensino para o ano letivo de 2027. O destaque deste ano é a abertura de mais de 1 mil vagas em creches.



Sob a gestão de mais de 113 mil alunos, a rede municipal atende novos estudantes da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA) por meio desse processo, enquanto os alunos que já estão na rede possuem a renovação de matrícula automática.





A primeira etapa segue aberta até o dia 10 de dezembro e é voltada para as famílias que buscam ingressar nas creches e escolas da capital. O procedimento deve ser realizado de forma 100% online no site oficial ou por meio do Conecta Recife.

Presente no lançamento, o prefeito Victor Marques pontuou a relevância de apostar no setor.

"Educação é a principal ferramenta que um país, uma cidade, um estado tem para fazer uma transformação social. Se a gente aposta na educação, a gente tá apostando na juventude e nas futuras gerações", afirmou.

Victor Marques, prefeito do Recife | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

O gestor também reforçou a escolha pelo formato digital para o acompanhamento territorial.

"Todas as nossas matrículas são feitas no ambiente digital porque assim é possível que o cidadão faça as escolhas, a priorização e que a gente possa entender como tá o comportamento do território. A cidade muda, o comportamento das moradias mudam, e a gente precisa estar sempre antenado onde é aquele local que a gente vai ter que abrir uma nova unidade, onde a gente vai expandir sala", explicou.



Para assegurar que nenhuma família tenha dificuldades com o formato digital, 74 pontos de apoio físico serão espalhados pela cidade, incluindo unidades do COMPAZ, CRAS, CREAS e escolas de referência. Todos os pontos podem ser conferidos no site oficial.



Além disso, dois caminhões da primeira infância circularão pela cidade na "Caravana da Matrícula" para prestar atendimento itinerante, e agentes comunitários de saúde atuarão na orientação domiciliar.

Inscrições e critérios de prioridade

De acordo com a secretária de educação do Recife, Cecília Cruz, a alocação de vagas segue a premissa de "quem precisar mais, tem que ter mais direito", orientando um sistema de ranqueamento por prioridade e vulnerabilidade social. Diferente de modelos tradicionais, a distribuição não é feita por ordem de chegada.

Entre os grupos contemplados com prioridade estão crianças em acolhimento institucional, famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), filhos de mães adolescentes ou de pais apenados, e estudantes da educação especial com deficiência, transtornos de aprendizagem ou espectro autista.



Também pontuam responsáveis com deficiência, famílias que já estavam na fila de espera do ano anterior, filhos de mulheres vítimas de violência doméstica ou feminicídio, crianças de famílias migrantes ou refugiadas, beneficiários do programa municipal "Cria Esperança" e irmãos que já frequentam a mesma unidade.

Etapas e atendimento

O processo de ingresso é estruturado em três fases distintas. A primeira etapa, que vai desta quinta-feira (5) a 10 de dezembro, consiste no preenchimento de dados e na manifestação de interesse no portal online ou pelo Conecta Recife.



A segunda etapa ocorre entre 11 e 28 de dezembro, período em que a prefeitura realiza a distribuição das vagas e envia avisos via WhatsApp oficial. É fundamental que as famílias façam a confirmação e o aceite da vaga nesse período para garantir o avanço do processo.



Por fim, a terceira etapa acontece de 5 a 15 de janeiro de 2027, exigindo que os responsáveis compareçam presencialmente às unidades de ensino para entregar a documentação física e validar os critérios de prioridade informados.

Em caso de dúvidas sobre o preenchimento ou para mais informações, a população conta com uma Central de Atendimento telefônica gratuita por meio do número 0800.200.6565, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

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