Recife abre, nesta quinta-feira (19), 13.191 vagas remanescentes na rede municipal de ensino

A- A+

Foi iniciado, nesta quinta-feira (19), o período de cadastro para as 13.191 vagas remanescentes oferecidas para estudantes novatos que desejam ingressar na Rede Municipal de Ensino do Recife, no ano letivo de 2023.



As oportunidades são para as modalidades Educação Infantil (creches), Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os pais e responsáveis interessados devem realizar a inscrição no site Matrícula Online ou no Conecta Recife, até a terça-feira (24).



De acordo com a Prefeitura do Recife, as vagas serão alocadas a partir de um algoritmo inteligente, que basea-se em critérios estabelecidos por priorização. Para a Educação Fundamental e EJA, alguns deles são residir no Recife, possuir irmão na mesma escola e a família estar cadastrada no CadÚnico.



Já para ingressar na Educação Infantil, são utilizados critérios sociais, como estar sob guarda de instituição de acolhimento, estar cadastrado no CadÚnico, ser filho(a) de mãe adolescente, possuir irmão na mesma escola ou ser estudante com deficiência.



Para concorrer a uma vaga, o CPF do estudante é obrigatório no momento do cadastro. No endereço eletrônico, o usuário poderá escolher várias escolas, ordenando conforme sua preferência.



A divulgação dos selecionados será feita no dia 26 de janeiro, no site Matrícula Online. Os pais ou responsáveis devem comparecer na escola contemplada para confirmar a matrícula no período de 26 de janeiro a 1º de fevereiro. Na ocasião, é necessáro apresentar documentos da criança, do responsável e comprovante de residência.



O início das aulas da rede municipal está previsto para o dia 3 de fevereiro.

Veja também

cúpula franco-espanhola Macron e Sánchez selam amizade franco-espanhola em Barcelona