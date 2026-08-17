A- A+

OPORTUNIDADE Recife abre seleção para 60 professores da rede municipal; entenda quem será chamado Vagas são para Língua Portuguesa, Ciências e Matemática, com remuneração de R$ 6.939; contratação busca atender áreas com cadastro de reserva esgotado

A Prefeitura do Recife autorizou a abertura de uma seleção simplificada para a contratação de 60 Professores II para a Rede Municipal de Ensino. As vagas serão distribuídas entre as áreas de Língua Portuguesa, Ciências e Matemática, com remuneração de R$ 6.939 e carga horária de 270 horas-aula.

Do total, 30 vagas são para professores de Língua Portuguesa, 15 para Ciências e outras 15 para Matemática. A seleção terá etapa única, de caráter classificatório e eliminatório, com análise de títulos e experiência profissional. Os critérios e requisitos para participação serão detalhados no edital.

Segundo a Prefeitura, a contratação temporária atende principalmente às disciplinas que tiveram o cadastro de reserva esgotado no último concurso público para professores da rede municipal. A seleção não substitui a convocação dos candidatos aprovados no concurso que ainda possuem classificação válida.

Realizado em 2023, o concurso para professores da rede municipal foi considerado pela Prefeitura o maior da história da educação do Recife. Desde então, foram nomeados 2.595 profissionais, sendo 2.149 Professores I e 446 Professores II. O número representa mais de 150% das vagas inicialmente previstas no edital.

O cadastro de reserva para Professor I já foi totalmente convocado. Entre os Professores II, algumas disciplinas também tiveram todos os candidatos do cadastro de reserva chamados.

De acordo com o secretário de Educação do Recife em exercício, Felipe Bernardo, a seleção busca suprir as áreas em que não há mais candidatos disponíveis no cadastro de reserva. “A seleção simplificada é uma resposta objetiva a essa nova necessidade. Vamos trabalhar com celeridade para concluir o processo e garantir os profissionais necessários nas nossas escolas”, afirmou.

Enquanto a seleção temporária é realizada, o concurso público de 2023 permanece vigente. Os candidatos classificados nas disciplinas que ainda possuem cadastro de reserva continuarão sendo convocados conforme a necessidade da rede e a disponibilidade de vagas.

A Prefeitura informou que o objetivo da seleção simplificada é garantir a continuidade do atendimento nas escolas nas áreas em que o cadastro de reserva já foi zerado.

Veja também