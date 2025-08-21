A- A+

Programação Recife: ação gratuita no Parque da Jaqueira oferece atividades para famílias no dia 30 de agosto A programação gratuita é realizada pelo Sicredi Recife e promove o Dia Internacional do Cooperativismo

Em prol da inclusão e do respeito à diversidade, o Sicredi Recife promove um evento com programação gratuita para todos os públicos no dia 30 de agosto. A ação acontecerá no Parque da Jaqueira, na Zona Norte do Recife, das 8h30 às 13h.

A manhã deve reunir atividades para crianças neurodivergentes, típicas e adultos e celebra o Dia C - Dia Internacional do Cooperativismo, que é uma mobilização nacional coordenada pelo Sistema OCB (Organização das Cooperativas do Brasil).

A iniciativa será realizada em parceria com a Clínica Mundos, que oferecerá profissionais especializados para diversas atividades como corrida em família, espaço sensorial, oficinas artísticas com pintura e personalização de balão, yoga para adultos e crianças, oficina de bloco de montar, musicoterapia, oficina de educação financeira da turma da Mônica e história cantada.

"Nossos profissionais especializados farão oficinas para trabalhar os aspectos sensoriais, a motricidade e a musicoterapia, sendo tudo explorado de forma lúdica. Pois entendemos que é um momento de colocar o corpo em movimento, socializar e aproveitar o dia em família", explica George Diniz, um dos sócios e co-fundador da Mundos.

Com o objetivo de conscientizar a população sobre a neurodivergência, o evento também reforça a proposta de convivência e respeito às diferenças.

Dia Internacional do Cooperativismo

O dia C é comemorado anualmente e é um conjunto de atividades de responsabilidade social lideradas pelo Sistema OCB.



Em 2023, mais de 3 milhões de pessoas foram beneficiadas pelas ações, desenvolvidas por mais de mil cooperativas em mais de 2.000 municípios. No total, foram 5.586 atividades voluntárias, mobilizando mais de 140 mil voluntários.



“Mais do que uma data comemorativa, o Dia C é um momento de refletirmos sobre o papel do cooperativismo como agente de transformação social. Acreditamos que cooperar é também incluir, acolher e respeitar as diferenças. Com essa ação, queremos ampliar o diálogo sobre neurodivergência e contribuir para uma sociedade mais empática, acessível e justa para todos”, destaca Moniky Silva, analista de Desenvolvimento do Cooperativismo da Sicredi Recife.



Serviço:

Dia C da Sicredi Recife

Data: 30 de agosto, das 8h30 às 13h

Local: Parque da Jaqueira

Inscrições gratuitas: clique aqui



Programação:

Corrida da Família - (09h às 09:30)

Espaço Sensorial - (09h às 11:40)

Oficina de Educação Financeira Turma da Mônica - (09h às 11:40)

Oficinas de Pinturinha e balões personalizados - (09h às 11:40)

Oficina de Bloco de Montar - (09h às 11:40)

Yoga Adulto e kids - (09:30 às 11:00)

Oficina de Musicoterapia - (11h às 11:40)

Contação de História com Tia Ilana Ventura - (12h às 13h)

