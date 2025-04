Recife: Ação Inverno terá R$ 322,9 milhões para combater efeitos da chuva; veja medidas

A- A+

Com o objetivo de conter o estrago causado pelo período de chuvas no Recife, previsto para os meses de maio e junho, foram repassados os principais detalhes da Ação Inverno 2025 nesta quarta-feira (9).

Dentre as ações, estão previstas obras para mitigar efeitos das chuvas, com um investimento de R$ 322,9 milhões. O valor, segundo a prefeitura, é um recorde para a história do municípjo.

Ao todo, também de acordo com a gestão, 3.715 profissionais estarão a postos para atender a população em diversos âmbitos, como saúde, limpezas e manutenção, segurança, dentre outros.

"A Ação Inverno dura o ano inteiro, e recebe a intervenção contínua da prefeitura. Durante esse período de chuvas, precisamos de uma intensificação para melhor atender a população, e tudo isso precisa de um trabalho integrado. Neste ano, trazemos o compromisso de fazer o recorde de investimento nas ações que já foram e ainda vão ser realizadas. As marcas alcançadas são muito grandes, mas, por trás de cada número desse, há o principal, que é uma vida impactada", pontuou o prefeito do Recife, João Campos (PSB).

Limpeza de canais e controle de áreas de morro

São exemplos drenagem de vias e limpeza de canais, que, em muitos pontos da cidade, ficam entupidos com lixo e, durante períodos de chuva intensa, transbordam. Segundo a prefeitura, entre janeiro e março de 2025, 29 canais receberam o serviço - e a previsão é chegar a 99 até o fim do ano.

Além disso, as "obras tamanho família", que são as intervenções de grande porte, também estão previstas. Ao todo, 24 estão em andamento em áreas de encosta e mais 18 ainda serão iniciadas. Segundo a prefeitura, 139 já foram entregues nos últimos quatro anos.

Existe também uma meta para entregar ou revitalizar mais 200 escadarias, que servem de acesso às áreas de morro. Para prevenir deslizamentos em zonas de barreira, em 2025, também devem receber mais de 15 mil m² de geomanta, em 25 novos pontos. O investimento, segundo a gestão municipal, passa de R$ 5 milhões.

"Todo nosso trabalho da Ação Inverno é investir em pessoas. É por eles que trabalhamos tanto todos os dias, e estamos aqui para tentar salvar vidas. Renovamos nosso compromisso com testar, planejamento e cobrança, que é o que já mostramos que somos capazes de fazer nos últimos anos", afirmou o vice-prefeito e secretário de Infraestrutura do Recife, Victor Marques.

Vice-prefeito e secretário de Infraestrutura do Recife, Victor Marques. Foto: Matheus Ribeiro/ Folha de Pernambuco

Combate pode salvar vidas

Caso mais recente, no dia 6 de fevereiro, Maria da Conceição Braz de Melo, de 51 anos, e a filha, Nicole Melo de Souza, 23, morreram vítimas de um deslizamento no Córrego da Bica, Zona Norte da cidade. Elas estavam dormindo, nas primeiras horas daquele dia, quando a barreira cedeu sobre a casa em que estavam.

Fevereiro foi, inclusive, o período mais caótico do Recife em 2025 até aqui. No dia 5, em 12 horas, choveu um acumulado de 129 mm, que corresponde a 141,15% do total esperado para o mês. Ruas alagadas, trânsito congestionado e vias bloqueadas foram apenas alguns dos muitos transtornos os quais a população foi desafiada a enfrentar.

Deslizamento no Córrego da Bica, Zona Norte do Recife, que deixou mãe e filha mortas após fortes chuvas. - Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Para tentar combater essa realidade, a Defesa Civil do Recife também vai integrar a ação com medidas de proteção e prevenção de desastres para moradores da cidade.

"Já foram realizadas mais de 192 mil vistorias no Recife, que é uma cobrança muito grande para nós. Promovemos, ainda, ações educativas, porque só assim a população tem as informações devidas, então já impactamos mais de 10 mil estudantes nas escolas, além de mais 42 mil ações porta a porta desde 2021. Temos uma Defesa Civil atuante 24 horas por dia, podendo ser acionada pelo telefone 0800-081-3400 . Estamos disponíveis o tempo inteiro para atender a população", afirmou Cássio Sinomar, secretário executivo de Defesa Civil.

Cássio Sinomar, secretário executivo de Defesa Civil. - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Moradia e drenagem

Na apresentação, ainda houve um destaque para as ações do ProMorar, serviço de habitação da cidade. Juntas, todas as intervenções chegam a um investimento de R$ 44 milhões. Um destaque é a Comunidade do Bem, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife, que sofre, ano após ano, graves efeitos das chuvas.

Para o ponto, algumas medidas já foram tomadas: a construção de equipamentos de saneamento, abastecimento de água, pavimentação, drenagem e a construção de uma Unidade de Saúde da Família (USF) e o primeiro Centro Arrecifes da Cidadania — um espaço voltado ao diálogo e à escuta da população. Ainda estão previstas unidades habitacionais e uma creche.

Outra ação que vem sendo realizada é a drenagem do Rio Tejipió, que corta, principalmente, a Zona Norte da cidade. O serviço consiste no alargamento do rio para que, durante os períodos de cheia, o alto volume de água não transborde. Ao todo, até agora, cerca de 1 km da obra já foi concluída.

"Faremos o mesmo serviço por um novo trecho de 1,7 km de extensão para mitigar esse transbordamento do rio, que causa muito transtorno para a população dia após dia", explicou a secretária de Projetos Especiais do Recife, Marília Dantas.

Secretária de Projetos Especiais do Recife, Marília Dantas. - Foto: Matheus Ribeiro/ Folha de Pernambuco

A construção do novo Parque Alagável, no Campo do Sena, no Barro, Zona Oeste do Recife, também está em andamento. A cidade já conta com um equipamento do tipo no Ipsep, Zona Sul. A medida serve como uma opção de lazer durante o verão e um reservatório do volume de chuva durante o inverno.

"Com os parques alagáveis, estamos promovendo reservatórios no período de inverno, que também permite um maior desafogo para a população. Além disso, durante o verão, os parques servem como opções de lazer para a população", completou a secretária.

